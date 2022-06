Giuseppe Marotta ha parlato e lo ha fatto Radio Anch'io Sport di Radio Rai: l'ad dell'Inter ha fatto capire, tra le righe, quali possano essere le strategie dei nerazzurri in questa particolare fase di mercato. Le trattative alla luce del sole per Romelu Lukaku e Paulo Dybala, le voci di una possibile cessione di Milan Skriniar probabilmente sostituito da Gleison Bremer, un Lautaro Martinez dato sempre in bilico a causa dei problemi di bilancio. Marotta ha parlato di tutto ciò: ecco cosa abbiamo ca(r)pito. ha parlato e lo ha fatto abbastanza chiaramente in tema di calciomercato-Inter , in occasione della trasmissionedi: l'ad dell'Inter ha fatto capire, tra le righe, quali possano essere le strategie dei nerazzurri in questa particolare fase di mercato. Le trattative alla luce del sole per, le voci di una possibile cessione diprobabilmente sostituito da, undato sempre in bilico a causa dei problemi di bilancio. Marotta ha parlato di tutto ciò: ecco cosa abbiamo ca(r)pito.

1) Lukaku arriva, non oggi ma arriva

"Posso dire che oggi non sarà il giorno dell'annuncio di Lukaku. La pista Lukaku è percorribile ma ci sono delle difficoltà e vedremo come andrà"

-Non sarà oggi, ma la sensazione è che l'affare si farà , ma che soprattutto si possa fare, in termini economici. La seconda frase fa chiaramente capire che l'Inter farà di tutto per condurre in porto questa operazione, considerata fondamentale dalla dirigenza.

Romelu Lukaku Credit Foto Getty Images

2) Dybala: anche questo è un sì

"È difficile dare una risposta precisa, sono i nostri obiettivi ma dobbiamo pensare alle questioni economiche. Ci siamo buttati a capofitto su questi due giocatori, se ce la faremo bene, altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Non è il singolo giocatore che conta ma la squadra e questo gruppo è già forte"

-Si parla di Lukaku e Dybala insieme, quindi la Joya non è citata in maniera diretta. Anche qui, in questo momento, si legge la volontà di andare fino in fondo alla trattativa. E la mancanza di grosse concorrenti potrebbe giocare a favore dei nerazzurri.

3) Skriniar potrebbe partire

"Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire"

-Questa è certamente la frase più sibillina di tutta l'intervista, quella che probabilmente assesterà un colpo al cuore dei tifosi nerazzurri: la domanda diretta era su Skriniar, la risposta è più "larga" ma non certo elusiva. Marotta fa capire che un difensore si può agevolmente sostituire , il successivo accenno a Bremer fa capire che il cambio di guardia Skriniar-Bremer può essere alle porte.

Milan Skriniar durante Juventus-Inter - Finale Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

4) Lautaro è un elemento indispensabile

"Come è giusto che sia abbiamo un business plan, dobbiamo chiudere in attivo la campagna trasferimento ma vogliamo mantenere una squadra forte e competitiva. Riteniamo che Lautaro sia un elemento indispensabile per i nostri obiettivi".

-Beppe Marotta sa benissimo che la situazione economica dell'Inter non è delle migliori, che ci sono dei sacrifici da fare e che i conti devono quadrare; ma sa anche che Lautaro Martinez è uno di quegli asset di cui non si può fare assolutamente a meno. A meno di offerte clamorose (che al momento non ci sono), non partirà.

5) Bremer obiettivo reale

"Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni"

-Tornando a ciò che dicevamo prima, Bremer è assolutamente un elemento da tenere in considerazione in ottica Inter, soprattutto alla luce delle parole emerse su Skriniar - e in generale sul ruolo del difensore, considerato "più facilmente sostituibile rispetto a quello di attaccante".

Coppa d'Africa 2021 (gennaio 2022): il portiere camerunense Andre Onana durante Gambia-Camerun (Getty Images) Credit Foto Getty Images

6) Mkhitaryan e Onana "ufficiali": la rosa è comunque competitiva

"Che abbia dei nuovi acquisti dico di sì. Poi chi saranno ancora non lo so. Per esempio Mkhitaryan sarà ufficiale nei prossimi giorni, Onana è già arrivato. Vogliamo anche valorizzare i nostri giovani della Primavera, abbiamo dei talenti importanti. Ci dobbiamo andare con i piedi di piombo e dare loro tempo. Dobbiamo allestire una grande squadra, questo lo sappiamo".

-Marotta di fatto ufficializza due nuovi acquisti , mettendo in chiaro che la volontà dell'Inter è quella di implementare la rosa e renderla il più competitiva possibile.

