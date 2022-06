Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter: frenata per Dybala e rilancio per Lukaku

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al mercato dell'Inter e - ovviamente - alle trattative per Dybala e Lukaku. Per la Joya, secondo il quotidiano milanese, si registra una frenata: in attacco si rischia il sovraffollamento e bisogna dare priorità alle cessioni. Due tra Sanchez, Dzeko e Correa lasceranno perciò Appiano Gentile: il cileno verrà probabilmente accompagnato all'uscita con una buonuscita, più complicate invece le situazioni degli altri due attaccanti per i quali al momento non si registra grande interesse in giro per l'Europa (solo per Dzeko c'è un timido interessamento del Valencia). Sul fronte Lukaku, invece, i nerazzurri sono intenzionati ad accelerare: l'ultima offerta al Chelsea per il prestito del belga è di 9 milioni complessivi (7 + 2 di bonus): può essere la volta buona per il sì.

La nostra opinione. Il mercato regala sorprese ogni giorno e il termometro delle trattative può virare verso il freddo o verso il caldo in tempi brevissimi. La sensazione, tuttavia, è che in questo caso ci troviamo di fronte a due operazioni molto ben definite e che difficilmente potranno regalare colpi di scena. Per il ritorno di Lukaku sembra davvero solo questione di ore, forse di un paio di giorni, mentre per Dybala bisognerà avere un po' più di pazienza: ma l'Inter rimane saldamente in pole per l'argentino e sostanzialmente è l'unica pretendente.

Milan: Maldini rinnova ma...senza il budget

Tuttosport dedica un focus alla delicata situazione societaria in casa Milan, dove il passaggio di proprietà sta creando una fase di stallo a livello operativo che si traduce in un rallentamento sul mercato. Nessun dubbio, secondo il quotidiano torinese, sul rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara: entrambi firmeranno un accordo fino al 2024. Il rovescio della medaglia è il budget a disposizione per rinforzare la squadra che dovrebbe assestarsi intorno ai 60 milioni, ovvero la somma gestita nel corso della stagione 2021-22.

La nostra opinione. Avere risorse limitate a disposizione sul mercato significa poter sbagliare ancora meno e stabilire in maniera rigida le priorità. In parole le più semplici: se il Milan spendesse 40 milioni per De Ketelaere, non avrebbe probabilmente la forza economica per portare in rossonero anche Botman e viceversa. Maldini (con Massara) ha dimostrato di sapersi destreggiare alla grande anche senza un portafoglio da nababbo, anche se nella sua ormai celebre intervista alla Gazzetta dello Sport di fine maggio aveva sottolineato la necessità di avere a disposizione un budget più importante dell'anno passato per ridurre il gap dalle big d'Europa. Ma con un mercato da 60 milioni questo gap è destinato a rimanere.

Anche la Juventus su Renato Sanches

Secondo La Stampa, non ci sono solo Milan e PSG su Renato Sanches. Per il centrocampista del Lille si starebbe scatenando una vera e propria asta alla quale si sarebbe iscritta anche la Juventus, pronta a investire sul giocatore per sostituire Rabiot, il cui futuro potrebbe essere in Premier League. Il Lille chiede 20 milioni per liberare Sanches, il cui contratto attuale è in scadenza nel 2023.

La nostra opinione. Giocatore dotato di tecnica, strappi e capacità di inserimento, Renato Sanches ha caratteristiche che piacciono molto ad Allegri. Impossibile competere a livello economico col PSG, vedremo invece se le titubanze del Milan potrebbero consentire alla Juve di operare il clamoroso sorpasso e di portare il giocatore a Torino.

