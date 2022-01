Il calciomercato entra nel vivo in questa ultima settimana di trasferimenti per la finestra invernale. Un mese tutto sommato tranquillo, che rischia però di infiammarsi proprio nell'ultima settimana con il clamoroso passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Ma non solo...

Già, perché l'Inter di Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi non è rimasta a guardare e sta per piazzare un altro grandissimo colpo di questa invernale: dall'Atalanta, infatti, arriverà Robin Gosens , esterno tedesco fermo ai box in questa stagione per dei grossi problemi muscolari, ma tra i migliori laterali mancini nel panorama Europeo.

Ad

Un colpo atrettanto clamoroso, anche in ottica futura. L'Inter pagherà 3 milioni di euro all'Atalanta per il prestito fino a giugno, poi altri 22 milioni a scattare dalla prima presenza con l'Inter del tedesco - o i primi punti in campionato dei nerazzurri di Milano - dal primo gennaio 2023. Insomma, capolavoro di Marotta. Gosens firmerà un quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagioni, con bonus che dovrebbero portarlo oltre i 3 milioni.

Calciomercato Dybala, irrompe il City! Inter: Scamacca e Frattesi a giugno 2 ORE FA

Classifiche e risultati

Seguiamo dunque insieme tutti gli aggiornamenti della trattativa Inter-Gosens!

Giovedì 27 gennaio

Ore 9.40 - La giornata di Gosens

L'esterno tedesco ha fatto ingresso intorno alle 9 al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Una volta completato il primo ciclo, si sottoporrà al resto delle visite mediche e si recherà nella sede dell'Inter per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Inter, ecco Gosens: le immagini del suo arrivo a Milano

ORE 9:00 - GOSENS ARRIVA A MILANO PER LE VISITE MEDICHE

Ecco il tedesco immortalato da alcuni giornalisti mentre si avvia verso il primo step delle visite mediche. Comincia insomma ufficialmente l'avventura milanese del laterale tedesco.

ORE 8:00 - GOSENS MA NON SOLO: ARRIVA CAICEDO, PER LUGLIO ECCO FRATTESI E SCAMACCA

I giornali italiani sportivi parlano di un'Inter scatenata. Non solo Gosens, in arrivo oggi a Milano, ma anche Caicedo che andrà a completare il reparto d'attacco di Simone Inzaghi per i prossimi 5 mesi. Prestito secco fino a giugno per l'attuale attacante del Genoa che ha già lavorato con Inzaghi per 4 anni alla Lazio. Con Dybala sempre nel mirino, Marotta per giugno vorrebbe anche Frattesi e Scamacca del Sassuolo.

Come cambia l'Inter con l'acquisto di Gosens

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/01) 11 ORE FA