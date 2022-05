con il verdetto Scudetto ancora da decidere, Beppe Marotta interviene ai microfoni di Dazn soffermandosi su alcuni aneddoti come i contatti con l'attuale allenatore della San Siro sperando che i rossoneri cadano al Mapei Stadium con il Le parole di Beppe Marotta: Proprio quando ci stiamo avvicinando al termine della stagione 2021/2022 esoffermandosi su alcuni aneddoti come i contatti con l'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, l'acquisto di Cristiano Ronaldo e il miglior colpo di mercato della sua carriera. L'Inter, attualmente, è seconda in classifica dietro al Milan e dovrà vincere domenica contro la Sampdoria asperando che i rossoneri cadano alcon il Sassuolo

"Allegri all'Inter? Un contatto sì, devo dire la verità, è stato fatto. Anche perché non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone Inzaghi. Quindi Allegri l'abbiamo contattato perché in quel momento era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante. Simone Inzaghi l'abbiamo chiamato non sapendo che era a cena (con Lotito per il rinnovo, ndr), però l'abbiamo chiamato in quel momento. Simone chiaramente era un po' imbarazzato. Gli abbiamo dato il tempo di concludere la cena e devo dire in questo caso la tempestività e l'intuizione da parte di Piero Ausilio e mia è stata quella che ci ha portato poi a prendere una decisione e a fargli sottoscrivere un accordo velocissimamente nel rispetto comunque di un dirigente, di un presidente come Lotito che sicuramente non l'ha inteso come sgarbo. Direi invece che quando un allenatore, un giocatore sta troppi anni in una squadra come nel caso di Simone Inzaghi, che è stato vent'anni come giocatore e allenatore, è giusto che poi provi un'esperienza diversa, un'esperienza di crescita".

Cristiano Ronaldo sorridente dopo la conquista della Coppa Italia 2020-21 con la Juventus Credit Foto Getty Images

IL COLPO CRISTIANO RONALDO

"È chiaro che quando tu acquisti un giocatore devi fare una valutazione a 360° sia dal punto di vista economico e finanziario che sportivo. Io ho fatto delle mie considerazioni. È veramente leggenda quando si dice che ci sono stati dei contrasti su questa operazione, assolutamente no. È giusto che in un contesto dirigenziale ci sia una contrapposizione di opinioni".

IL MIGLIOR COLPO DI MERCATO

"Senza alcun dubbio Pogba, arrivato a zero e venduto a 110 milioni".

Inzaghi: "Arbitri? Gli episodi alla fine si compensano"

