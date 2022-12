Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, in difesa si sogna in grande: Gvardiol il preferito, occhio a Hincapié

Obiettivo numero uno: ricostruire un fortino inespugnabile. L'Inter ragiona sul presente e il futuro della propria difesa e, racconta la Gazzetta dello Sport, pensa a un corposo lifting a un reparto troppo brutto per essere vero, in passato fiore all'occhiello soprattutto nell'anno dello scudetto. In attesa di risolvere le spinose questioni legate ai rinnovi di Skriniar e De Vrij e capire cosa fare con Acerbi e Bastoni, Marotta e Ausilio ragionano anche sulle entrate con un occhio ben piantato sul Mondiale. Gvardiol è il preferito, ma il Chelsea è nettamente avanti nella corsa tanto da pensare di portarlo a Londra già a gennaio per 80 milioni: dovessero esserci rallentamenti, ci si potrebbe rimettere in fila in estate. Ben più semplice arrivare al centrale dell'Ecuador Hincapié, specie per un discorso di costi: con il Bayer Leverkusen si può ragionare sulla base di 30 milioni, ma in questo caso è il Tottenham di Conte a far paura.

La nostra opinione: Gvardiol all'Inter, specie con in cassaforte anche il rinnovo di Skriniar, sarebbe un colpo più che altisonante, un investimento sicuro nel presente e negli anni a venire. Cifre e interessi inglesi, però, disegnano attorno al croato uno scenario utopistico. Hincapié ha già dimostrato molto sia in Bundesliga che in nazionale e sembra per caratteristiche un difensore adatto al nostro campionato: un piano B perfetto, per quanto giustamente esoso.

Kadioglu piace a tutti: dopo il Napoli bussa il Milan

Aumentano le pretendenti per Ferdi Kadioglu. Il giocatore del Fenerbahce, dopo le anaves ricevute dal Napoli, sarebbe finito anche nel mirino del Milan. Il club rossonero sarebbe rimasto impressionato dalle qualità del 23enne turco, bravo sia come centrocampista che da terzino adattato e perfetto per proseguire sulla linea di investimenti giovani e futuribili imposta da Maldini e Massara. Anche il padre del giocatore ha aperto a possibili scenari con i due club italiani attualmente più in alto in classifica nel nostro campionato: "Il Napoli ci ha cercato, così come il Milan. Ci fa piacere l'interesse di questi club, ma la priorità rimane il Fenerbahce",

La nostra opinione: Il talento non manca, il prezzo è ancora tutto sommato contenuto, le possibilità di crescita sono ancora elevatissime. Kadioglu può far comodo ai rossoneri, piuttosto corti di alternative affidabili sia dietro che a centrocampo, e ha già sufficiente esperienza internazionale per poter avere un impatto immediato, seppur non decisivo. Al giusto prezzo è un affare che non sembra poter avere risvolti negativi, anche se l'ultima parola spetterà ovviamente al campo.

Napoli, il mercato lo fa Hamsik: "Prendete Suslov"

Sulle colonne del Mattino campeggiano stamane le parole di Marek Hamsik, giocatore che del Napoli ha scritto pagine indelebili di storia a suon di gol. Marekiaro regala un consiglio di mercato alla dirigenza partenopea: "Prendete Tomas Suslov". Slovacco (c'era da aspettarselo), vent'anni compiuti lo scorso giugno, Suslov è un trequartista del Groningen con buona qualità di gestione palla e spiccate doti offensive, che all'occorrenza può giocare anche regista o esterno d'attacco. Un talento che al Napoli potrebbe crescere e completare il proprio percorso di crescita.

La nostra opinione: Giuntoli negli ultimi anni è stato bravissimo a vedere e intuire prima degli altri. Vedremo se il direttore sportivo del Napoli raccoglierà l'assist di Hamsik e si assicurerà un giovane promettente, dalla valutazione per il momento molto contenuta (circa 3 milioni). A volte anche i buoni consigli fanno il mercato...

Musah, la mezzala USA cresciuta in Italia che piace a Inter e Milan

