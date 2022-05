i nerazzurri si preparano ad affrontare al meglio il mercato estivo cercando di migliorare una rosa già molto forte. Il sacrificato potrebbe essere pescato nel reparto difensivo: il maggiore indiziato è Alessandro Bastoni. Sul giovane classe '99 potrebbe aprirsi una grande asta in Premier League con il Manchester City, il Tottenham di Antonio Conte e soprattutto il Manchester United in pole. Si chiude una stagione comunque positiva con la Supercoppa italiana e Coppa Italia conquistate contro la rivale di sempre, la Juventus . Dopo aver visto sfumare il sogno scudetto solo all'ultima giornata,cercando di migliorare una rosa già molto forte. Il sacrificato potrebbe essere pescato nel reparto difensivo: il maggiore indiziato è Alessandro Bastoni. Sul giovane classe '99con il Manchester City, il Tottenham di Antonio Conte e soprattutto il Manchester United in pole.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag è un grande estimatore di Bastoni e lo vorrebbe portare a Old Trafford per qualità caratteriale e tecniche. Inoltre, sul groppone dello United pesano tanto gli acquisti sbagliati del pacchetto arretrato come Maguire pagato 92 mln nel 2019. Oltre al difensore, sono in uscita anche i cileni Sanchez e Vidal mentre si farà di tutto per trattenere Lautaro Martinez. Da valutare la situazione di Vecino con la Lazio che monitora a fari spenti.

