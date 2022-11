Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter su Musah già a gennaio

La Gazzetta dello Sport ricorda la situazione di stallo del innovo di contratto tra l’Inter e Milan Skriniar e nel caso di fumata nera con conseguente partenza del giocatore ci sarebbe già pronta l’alternativa: Giorgio Scalvini, che però l’Atalanta valuta 40 milioni e quindi il club vorrebbe scendere di cifra. Il nome più appetible in termini economici, quindi, diventa Yunus Musah, centrocampista del Valencia impegnato al momenti in Qatar con gli USA.

La nostra opinione: sarà comunque un intreccio complicato, soprattutto se si vuole agire già a gennaio. L’Inter punta sempre al prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma difficilmente il Valencia lo cederà se non vendendolo, per poter fare cassa subito. In ogni caso bisogna far quadrare i conti, quindi al di là del rinnovo o meno di Skriniar ci sarà qualcuno che inevitabilmente dovrà fare spazio sia in spogliatoio, sia nel bilancio nerazzurro.

Maehle per la fascia destra della Juventus

Per Tuttosport la Juventus sta osservando da vicino Joakim Maehle, attualmente in Qatar con la Danimarca, per fornire sostegno alla fascia destra, nonostante con l’Atalanta non abbia ancora raggiunto il massimo del suo livello e quindi possa essere sacrificabile.

La nostra opinione: l’idea è di riuscire a trattare già per gennaio, anche se le due parti dovranno trovare un incontro sulle cifre, partendo da una propposta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che la dirigenza bianconera vorrebbe far scendere attorno ai dieci. La cifra sembra quindi trattabile e le due società sono in buoni rapporti. Aspettiamo dunque che i Mondiali siano finiti per vedere i nuvi sviluppi.

Pericolo Leao, assalti al Milan per gennaio

Il rinnovo in standby per Rafael Leao e la vetrina dei Mondiali rischiano di mettere il portoghese in rampa di lancio per offerte esterne: il Milan, per il Corriere dello Sport, deve stare attento agli assalti eventuali di Chelsea, PSG e Manchester City, che hanno già mostrato un interesse per il giocatore.

La nostra opinione: la clausola rescissoria inserita nel contratto è alta. Sono 150 milioni di euro che potrebbero fare comodo, anche se in questo momento la sensazione è che faccia ancora più comodo il giocatore stesso con le sue prestazioni per tentare di assaltare la prima posizione in campionato e confermare il titolo vinto la scorsa stagione.

