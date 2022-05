Abbandonata ogni speranza di proseguire assieme il rapporto, l'Inter guarda da lontano e accetta l'inevitabile: Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham. Il club londinese ha annunciato ufficialmente l'arrivo a parametro zero dell'esterno croato, che dopo l'accordo trovato negli scorsi giorni ha firmato un contratto biennale, preparandosi ora a giocare nuovamente alle dipendenze di Antonio Conte.

Perisic-Tottenham, le cifre: contratto fino al 2024, ingaggio a 6 mln

Ad

Le richieste di Perisic all'Inter erano state sin da subito chiare: biennale a 6 milioni oppure mani strette e tanti saluti. Una richiesta che ha inizialmente spiazzato l'Inter, poco propensa a voler investire tanto a livello contrattuale su un trentaquattrenne che, di fatto, solo quest'anno è stato convincente al 100%. Dubbi dissipati settimana dopo settimana dal croato, che ha inanellato prestazioni al limite della perfezione dimostrandosi essenziale nello scacchiere di Inzaghi.

Calciomercato Perisic saluta l'Inter: "Esperienza indimenticabile" 2 ORE FA

Ivan, di fatto, ha fatto ricredere l'Inter a suon di gol ed assist: numeri che hanno fatto alzare l'iniziale offerta di 4,5 mln a 5 più bonus. Un ingaggio da top player per la freccia nerazzurra. Ma nel frattempo, dopo le insistenti voci - sempre smentite - su un'intesa vicina con la Juventus, si è inserito il Tottenham. Paratici e il club inglese sono venuti incontro in toto alle richieste di Perisic e il matrimonio si è finalmente celebrato. Per la gioia di Conte e l'amarezza di Inzaghi.

Inzaghi: "Handa e Perisic? La continuità è mio desiderio"

Calciomercato Lewandowski-Barcellona, Tebas tuona: "Ad oggi non si può fare" 2 ORE FA