Il ritorno che sembrava impossibile è diventato reale e ufficiale:, orchestrata in prima persona dallo stesso giocatore. Il belga lascia il Chelsea in prestito oneroso dopo un anno difficilissimo, quasi da separato in casa per i vari dissapori con la squadra e il tecnico Tuchel. Per riabbracciare Milano ha anche accettato di ridursi l'ingaggio. Una volontà inossidabile che ha colpito in positivo Marotta e Ausilio: entrambi hanno così lavorato per trasformare il suo ritorno da semplice suggestione a priorità.