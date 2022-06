Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista albanese classe 2000, che nello scorso campionato si era messo in luce con la maglia dell'Empoli di Andreazzoli segnando proprio contro l'Inter a San Siro il suo unico gol in Serie A nel match di ritorno poi perso 4-2 dai toscani, nella giornata di ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Asllani, come riporta uno stringato comunicato del club biancazzurro, si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Inter-Empoli, la partita del destino

19 gennaio 2020, primo treno extra lusso nella giovane carriera di Kristjan Asllani: a San Siro va in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter ed Empoli e gli azzurri forzano il match ai supplementari dove servono una semirovesciata del veterano Andrea Ranocchia e una prodezza balistica del redivivo Stefano Sensi per indirizzare il match a favore dei più quotati padroni di casa. La recita dell'allora 19enne centrocampista centrale albanese è sfolgorante, segna di un calciatore predestinato: il ragazzino macina chilometri e si toglie lo sfizio di scodellare l'assist per il compagno di squadra Bajrami. Passano quattro mesi, non cambia lo scenario tanto meno l'esito: Asslani - opposto ancora all'Inter nel fortino del Meazza, ma stavolta in campionato - oltre a sciorinare una prestazione esaltante segna il suo primo gol in Serie A e contribuisce a umiliare i nerazzurri nella prima parte di match, dove un Empoli particolarmente disinvolto mette a ferro e fuoco la difesa dell'Inter. I nerazzurri piazzeranno poi la rimonta utile a tenere vive le residue speranze di scudetto, ma i dirigenti della Beneamata sono ormai folgorati da quel centrocampista centrale dal futuro assicurato.

Kristjan Asllani esulta dopo il gol segnato durante Inter-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nel segno di Marcelo

Nel match di campionato Asslani si fa notare per il gol, ma anche - a un occhio più attento - per l'incessante lavoro di contenimento nei confronti di Marcelo Brozovic, calciatore di cui da poco è assurto ufficialmente a "vice". Già, le caratteristiche sono proprio quelle: senso geometrico, visione periferica, destro educato e... Moto perpetuo! Con le dovute proporzioni, sia chiaro: Asllani avrà difatti modo di studiare alla scuola di "Epic Brozo", uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Non sarò un titolare nello scacchiere di mister Simone Inzaghi ma il futuro è tutto dalla sua parte perché il cielo è l'unico limite per un diamante grezzo così.

I maratoneti della Serie A

GIOCATORE KM MEDI PERCORSI BROZOVIC 11.737 MILINKOVIC 11.664 THORSBY 11.487 KIWIOR 11.39 CRISTANTE 11.385 FREULER 11.101 ASLLAN 11.05

Primavera Empoli-Inter: che scalata!

Già ad Empoli, all'inizio della passata stagione, Asllani aveva vissuto nell'ombra del talentuoso Samuele Ricci, ritagliandosi i suoi spazi prima di guadagnare una maglia da titolare in virtù del passaggio del centrocampista empolese al Torino. La scalata del Nazionale albanese (Edj Reja lo ha promosso prelevandolo senza troppi fronzoli dall'Under 21) è stata dunque vertiginosa anziché no: solamente il 30 giugno 2021 (!) alzava il trofeo del campionato Primavera dopo la vittoriosa finale del suo Empoli contro i pari età dell'Atalanta, ora la firma con l'Inter dopo una seconda parte da assoluto protagonista sotto l'egida di Aurelio Andreazzoli. Un affare da circa 14 milioni per l'Inter, che ha sbaragliato la concorrenza per questo giovane talento albanese (Asllani diventa il secondo giocatore albanese della storia del club nerazzurro, dopo Rey Manaj) cresciuto nel piccolo comune pisano di Buti, dove la sua famiglia si era trasferita dall'Albania quando lui aveva 2 anni.

Asllani: la stagione in numeri

Presenze: 26

Gol: 1

Assist: 2

Ammonizioni: 2

