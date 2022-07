Inter attivissima sul mercato. Dopo avere ufficializzato gli acquisti di Romelu Lukaku , rientrato in prestito dal Chelsea, e Kristjan Asllani , i nerazzurri hanno messo a segno altri due colpi: i contratti di Henrikh Mkhitaryan e André Onanaiali sono stati infatti depositati in Lega. Il 33enne centrocampista armeno ex Roma approda all'Inter dopo avere concluso il suo contratto con i giallorossi che scadeva ieri (30 giugno): ha firmato un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2024. Accordo di 5 anni invece per il 26enne portiere camerunese proveniente dall'Ajax.