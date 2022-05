The Guardian, il dirigente sudafricano ha espresso la sua volontà di continuare con il Milan. "Indipendentemente dal fatto che Elliott rimanga o che uno di questi gruppi subentri, il progetto avrà continuità. Se resto come CEO? Rimarrei sicuramente per l’immediato futuro" le parole di Gazidis, alla vigilia di quello che potrebbe rivelarsi l' Ivan Gazidis è arrivato come amministratore delegato in un Milan traballante nel 2018 e lo ha trascinato verso il ritorno in Champions League e il 19° scudetto . Di recente però, a causa del trapelare delle notizie trattative riguardo al passaggio di proprietà del Diavolo, c'è stata incertezza sul suo futuro con la società rossonera. Ma in una lunga intervista al, il dirigente sudafricano ha espresso la sua volontà di continuare con il Milan. "" le parole di Gazidis, alla vigilia di quello che potrebbe rivelarsi l' incontro decisivo per l'acquisizione della società da parte del fondo americano RedBird.

Milan campione d'Italia: tifosi in delirio in centro a Milano

Ad

Sullo scudetto

Calciomercato Marotta chiama Dybala: "Spero giocherà nell'Inter" UN' ORA FA

Ci vuole un po’ di tempo per capirne il significato. Dopo la vittoria per 3-0 con il Sassuolo e la vittoria del titolo c’è stata subito grande euforia e gioia, ma poi ti rendi conto che questo è un risultato davvero monumentale non solo per quello che abbiamo fatto ma per come l’abbiamo fatto, che è molto diverso. Già all’inizio della stagione credevamo di aver creato qualcosa di speciale sulla base di una chiara idea di costruire un nuovo Milan attorno a una squadra molto giovane. Penso che sia la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo scudetto e una delle squadre più giovani d’Europa. Ha anche un’unità di intenti all’interno del club e con i tifosi.

L'arrivo al Milan nel 2018

Non è stato il mio rapporto con Gordon a convincermi. Mi è piaciuta l’idea di fare qualcosa di stimolante in un nuovo ambiente, anche imparando personalmente l’italiano e una diversa cultura calcistica. E c’era l’idea romantica che potessimo riportare in alto il Milan. La gente diceva che era impossibile.

Theo, Leao, Kalulu e non solo: i 10 colpi chiave per lo scudetto del Milan

Il progetto: "Maldini ha inculcato ai giocatori i valori del Milan"

La nostra nuova visione era quella di trovare giocatori che non fossero grandi nomi. Abbiamo ingaggiato giocatori di squadre retrocesse. Abbiamo ingaggiato giocatori che erano stati scartati o che non avevano un percorso di sviluppo. Li abbiamo identificati utilizzando moderne analisi e moderni metodi di scouting e poi abbiamo creato un ambiente in cui Paolo Maldini li ha ‘investiti’ dei valori del Milan. Quella combinazione ha reso il progetto un successo, così come il fatto che abbiamo avuto coraggio nel portare avanti le nostre convinzioni ad ogni passo.

Sulla Superlega

La vera Superlega è la Premier League che ha un pubblico globale e si sta allontanando dagli altri campionati europei. Se non facciamo nulla, quello sarà il futuro del calcio. La nostra scelta al Milan è stata semplicemente quella di essere in una Superlega o di non esserci. Abbiamo dovuto fare una scelta responsabile per il club. Non era il Milan a guidare quell’idea. All’Arsenal mi sono opposto con veemenza alla Superlega e l’ho bloccata, perché la Premier League è completamente in ascesa. Si sta creando pressione in Europa perché, gli altri campionati, non potranno competere con la Premier League in futuro. Non basta dire: 'La Superlega è brutta quindi continuiamo così'. Se lo facciamo, queste tensioni e pressioni non faranno che aumentare. Dobbiamo parlarne. La cosa più importante è avere un modello sostenibile per il calcio europeo. Il fair play finanziario ha quell’obiettivo, ma non è del tutto efficace. Dobbiamo pensare collettivamente in modo responsabile al futuro del calcio. Un futuro dominato dalla Premier League, a livello globale, va bene se vivi in Inghilterra. Ma il resto d’Europa ha bisogno di una visione più positiva.

Milan, Campione d'Italia! Le tappe dello Scudetto n°19 in 220"

Calciomercato Lewandowski tuona: "È finita, il Bayern non mi fermi" 3 ORE FA