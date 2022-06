Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

La Juve fa muro su De Ligt: 120 milioni o resta

Calciomercato Marotta: "Lukaku questione di giorni. Dybala? Nessuna definizione" 10 ORE FA

Ne parla la Gazzetta dello Sport: il Chelsea insiste per il difensore olandese della Juventus, che però non ha intenzione di cedere a offerte inferiori ai 120 milioni di euro che recita la clausola rescissioria e non è incline ad accettare contropartite tecniche nella trattativa.

La nostra opinione - L'operazione di restyling della Juventus continua e mentre per Di Maria e Pogba si attendono solo le ufficialità. si pensa anche a come finanziare il mercato. De Ligt non sarebbe nella lista dei giocatori da vendere da parte della società bianconera, ma è sicuramente il giocatore in grado di portare più danari alle case del club. Detto questo, verrà lasciato partire solo per proposte indecenti. I 120 milioni della clausola lo sono e visto che il Chelsea al momento ha offerto 60 milioni di euro più uno tra Timo Werner e Christian Pulisic, le parti sono ancora piuttosto lontane. Si vedrà, ma la sensazione è che questo ballo sia ben lontano dall'essere finito.

Il Milan guarda in casa PSG

Mentre Divock Origi è arrivato a Milano, i rossoneri vogliono far entrare nel vivo un mercato che negli ultimi giorni ha un po' fatto borbottare i tifosi. Per farlo, si guarda a un campionato che negli ultimi anni ha portato grandi soddisfazioni: quello francese. In casa dei campioni del PSG, per l'esattezza.

La nostra opinione - Origi a parte, il mercato rossonero è stato piuttosto statico ma con la firma di Maldini e Massara attesa per questi giorni le cose potrebbero cambiare. In casa PSG è facile trovare scontenti o "esuberi", vista l'abbondanza di giocatori in rosa. Il Milan pensa in particolare a Julian Draxler, Abdou Diallo e Thimo Kehrer. Tre profili interessanti in tre ruoli diversi e ognuno potrebbero dare il suo apporto ai campioni d'Italia. Sembra essere più un sondaggio che altro per il momento, prima che a luglio la società cominci ad accelerare sul serio.

Anche il Chelsea ci prova per Skriniar e "aiuta" l'Inter

Da Londra è stato fatto un sondaggio per Milan Skriniar, promesso sposo del PSG che però non ha ancora fatto il rilancio decisivo per acquistare il forte difensore dell'Inter. E ora potrebbe decidere di fare il passo decisivo.

La nostra opinione - Tra l'ultima offerta del PSG e i 70 milioni richiesti dall'Inter per Milan Skriniar c'era ancora un solco da colmare, ma questa interferenza del Chelsea (giusto un sondaggio a dire il vero) dovrebbe essere la chiave di volta per convincere gli uomini di mercato parigini. La sensazione è che lo slovacco giocherà la prossima stagione al'ombra della Tour Eiffel, ma occhio a temporeggiare troppo. Il Chelsea deve comprare in difesa dopo gli addii di Rudiger e Christensen e se dovesse mollare De Ligt allora sì che quel sondaggio diventerebbe qualcosa di più.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/06) 10 ORE FA