Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, Allegri blinda Rabiot

Adrien Rabiot a sei mesi e mezzo dal termine naturale del suo accordo con la Juve. Le intenzioni del francese non sono del tutto chiare e definite: lo spartiacque era proprio il Mondiale, che avrebbe dovuto mettere in mostra le qualità nella scia di quanto di buono fatto con il club nell’ultimo mese e mezzo prima della sosta. Secondo Tuttosport, le possibilità che la Juventus e Veronique Rabiot, madre-agente del calciatore, possano mettersi d’accordo per il rinnovo del contratto sono inversamente proporzionali ai successi della Francia: la speranza diminuisce perché le pretese del centrocampista, In Qatar, con la sua Francia, sta attirando le attenzioni delle big europee a sei mesi e mezzo dal termine naturale del suo accordo con la Juve. Le intenzioni del francese non sono del tutto chiare e definite: lo spartiacque era proprio il Mondiale, che avrebbe dovuto mettere in mostra le qualità nella scia di quanto di buono fatto con il club nell’ultimo mese e mezzo prima della sosta. Secondo Tuttosport, le possibilità che la Juventus e Veronique Rabiot, madre-agente del calciatore, possano mettersi d’accordo per il rinnovo del contratto sono inversamente proporzionali ai successi della Francia: la speranza diminuisce perché le pretese del centrocampista, che ha già lanciato l’amo alla Premier League pubblicamente , a livello contrattuale saliranno e la Juventus, dall’altra parte, sta portando avanti una politica di contenimento dei costi che prevede anche la riduzione del monte ingaggi. All'interno del club Adrien ha però uno “sponsor”, ovvero Massimiliano Allegri, che lo ha sempre difeso anche nei momenti meno brillanti. Prima di cedere il francese a gennaio bisognerebbe dunque vedersela con l’allenatore livornese, che considera l’ex PSG nodale per dare l’assalto alla zona Champions in campionato (e perché no alle speranze di scudetto) e all’Europa League.

La nostra opinione: la verità è che Rabiot non spinge per andarsene adesso e non ha fretta di trovare una sistemazione: la mamma-agente Veronique preferirebbe trattare il futuro professionale del figlio da svincolato, con l’idea di strappare uno stipendio più elevato dunque quanto più vicino ai 10 milioni che già venivano ventilati in estate.

Derby della Madonnina per Robinson

Antonee Robinson, dopo un buon Mondiale, è pronto a spiccare il volo. Il contratto del terzino americano del Fulham è in scadenza il 30 giugno 2024 e può certamente favorire un trasferimento. Il mancino, secondo il Sun, è nel mirino di Inter e Milan: l'approdo in rossonero nel gennaio del 2020 era praticamente fatto: con il Wigan era stato trovato l’accordo, tanto che il terzino mancino sbarcò a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto ma l’affare saltò per un piccolo problema cardiaco, poi fortunatamente risolto).

La nostra opinione: i nerazzurri dopo aver perso Perisic a zero si sono spesso affidati a Dimarco sulla corsia di sinistra, mentre Gosens per ora non ha convinto. Sponda Milan, invece, si cerca un vice-Theo Hernandez.

Inter-Skriniar, affare agli sgoccioli

L’Inter conta di chiudere la partita per il rinnovo di Skriniar entro la fine dell’anno, "con una fumata bianca oppure con una nera". Apre così l'approfondimenti del Corriere dello Sport sul futuro di Milan Skriniar. Il club nerazzurro ha, infatti, proposto allo slovacco un ricco rinnovo di contratto, ora starà al difensore decidere se accettare o meno. Si potrà slittare a gennaio solo per definire gli ultimi dettagli. Ma vorrà dire che il difensore slovacco ha già dato un assenso di massima alla proposta nerazzurra.

La nostra opinione: ormai le condizioni sono note, Marotta e Ausilio hanno presentato la lora offerta che si articola su un contratto da 6 milioni netti a stagione più bonus. C’è la disponibilità a ricalibrare qualcosa per quanto riguarda i premi, non viene esclusa l’ipotesi di un incentivo alla firma, ma la sostanza resta quella.

