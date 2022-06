La foto diventata virale, che ritrae Massimiliano Allegri a Montecarlo in compagnia del direttore sportivo del PSG Luis Campos, non è stata particolarmente gradita in casa Juventus . Non tanto per le possibili evoluzioni in ottica mercato: ammesso che un tentativo per portare il tecnico livornese a Parigi sia stato fatto, il futuro bianconero di Allegri non è in discussione. Dal punto di vista mediatico, invece, l'episodio non fa certamente bene alla Juve: le chiacchiere sull'allenatore arrivano infatti in un momento delicato, con il mercato che procede più a rilento del previsto e una squadra che fatica a prendere forma. Vediamo quali sono i punti più critici.

Le richieste di Allegri

Le indicazioni di Allegri per allestire una squadra in grado di tornare a lottare per lo scudetto dopo due quarti posti di fila sono abbastanza chiare: servono un centrocampista, due esterni d'attacco e un vice Vlahovic. Nel reparto nevralgico, senza dubbio uno delle note dolenti della passata stagione, l'ormai imminente ritorno di Pogba aumenterà notevolmente il tasso qualitativo della rosa. Ma le buone notizie, per ora, finiscono qui.

Da Di Maria a Morata, i nodi da sciogliere

Per quanto riguarda l'esterno d'attacco il profilo di Angel Di Maria, come ormai è noto da tempo, rappresenta l'ideale per Allegri che - tuttavia - deve fare i conti con le richieste del giocatore che vuole un contratto annuale con ingaggio molto alto (7,5 milioni di euro + bonus), a fronte di un'offerta della Juve di un biennale per sfruttare il Decreto Crescita. La fumata bianca, insomma, è lontana, così come procede a singhiozzo la ricerca di un 9 da affiancare a Vlahovic. L'Atletico Madrid non sembra intenzionato a concedere il maxi sconto sul riscatto (servono 35 milioni, la Juve vuole spenderne 15) né ad accettare l'inserimento di contropartite tecniche (i nomi sono quelli di Kean e Rabiot). Allegri stravede per Morata (a gennaio si mise di traverso quando lo spagnolo stava per accordarsi col Barcellona) ma probabilmente dovrà "accontentarsi" di un altro attaccante: Arnautovic e Simeone rimangono i nomi più chiacchierati, ma di concreto anche su questo versante non c'è nulla.

Rebus difesa: possibile l'assalto a Koulibaly

Un grosso punto interrogativo, infine, riguarda la linea difensiva. L'addio di Chiellini è pesante sia dal punto di vista tecnico che in termini di leadership all'interno dello spogliatoio. Federico Gatti promette grandi cose e merita una chance, ma da solo non può bastare. Non è un segreto che il sogno dei bianconeri si chiami Kalidou Koulibaly, ma servono circa 30 milioni per un giocatore che a breve compirà 31 anni. Il maxi tesoretto necessario per tentare l'assalto al centrale senegalese potrebbe arrivare dalla cessione di Demiral, che difficilmente verrà riscattato dall'Atalanta. Ma i dubbi su un investimento del genere sono tanti. Insomma, il mercato è ancora lungo, lunghissimo, ma quell'accelerata - dopo una stagione deludente - che in tanti si aspettavano (in primis Allegri) non c'è ancora stata.

