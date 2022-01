Calcio

Juventus, Allegri: "Morata resta. Gli ho detto 'Alvaro tu non ti muovi!'"

SERIE A - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nella conferenza di vigilia del match contro il Napoli chiude il caso Morata: "Ho parlato con lui, gli ho detto che da qui non si muove. Per andare a migliorare Morata serve prendere uno dei 4-5 centravanti più forti che ci sono e che non ti danno. Dunque resta qui bello sereno e tranquillo".

00:01:00, 43 minuti fa