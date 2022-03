Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dopo il crollo Champions è rifondazione Juve

La Gazzetta dello Sport dedica ovviamente grande spazio alle riflessioni in casa Juventus dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Villarreal. Si parla letteralmente di "rifondazione bianconera" in riferimento alla volontà di Massimiliano Allegri di inserire un rinforzo per reparto in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano milanese gli obiettivi principali sono Zaniolo, Jorginho, Rudiger e la vecchia fiamma Pogba. Ma sul taccuino i nomi si sprecano e comprendono anche Raspadori e Marcos Alonso. Dybala sembra invece destinato a dire addio alla Juve.

La nostra opinione. Il crollo col Villarreal, al di là di come si concluderà la stagione della Juve in campionato e Coppa Italia, ha sentenziato che il ciclo bianconero è giunto al termine e che serve un profondo rinnovamento. La parola d'ordine per ripartire è qualità e i giocatori indicati dalla Gazzetta dello Sport sono quelli giusti per rialzarsi, anche se in momenti come questi è facile perdersi nel labirinto dei nomi accostati alla Juve. Una perplessità tra tante: Allegri è l'uomo giusto per dare il via a una nuova era? O il tecnico livornese è più adatto a gestire un gruppo già rodato e vincente? Sarà estremamente interessante analizzare le mosse del mondo Juventus da qui all'estate.

Inter, assalto a Milenkovic

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport è Nikola Milenkovic il difensore nel mirino dell'Inter per rinforzare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Il calo di rendimento di De Vrij starebbe spingendo i nerazzurri a insistere per il 24enne centrale serbo che ha un contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Operazione economicamente sostenibile: servono 15 milioni per il cartellino del giocatore al quale verrà proposto un ingaggio da 2,5-3 milioni a stagione.

La nostra opinione. Prolungando il contratto di un anno la scorsa estate, Milenkovic ha compiuto una sorta di gesto d'amore nei confronti della Fiorentina ma difficilmente la storia si ripeterà quest'anno. A 24 anni il giocatore, che sta disputando un'ottima stagione con Italiano in panchina, è pronto a fare il salto in una big. Anche per il rapporto qualità-prezzo questo ha tutta l'aria di un affare da non lasciarsi sfuggire.

