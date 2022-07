Calcio

Juventus, Arrivabene: "Bremer soffiato all'Inter? Il mercato è aperto. Morata non torna"

CALCIOMERCATO - All'uscita dall'assemblea di Lega a Milano, l'amministratore delegato della Juventus parla del difensore centrale brasiliano, neoacquisto dei bianconeri: "Non è una questione di soffiare, il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare. Se lavoriamo per il ritorno di Morata? No".

