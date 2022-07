Attesa finita in casa Juventus : il giorno di Angel Di Maria è finalmente arrivato. Il 34enne attaccante argentino, svincolato dopo 7 anni trascorsi al PSGre , è atteso nella serata di oggi (giovedì 7 luglio) a Torino: sbarcherà all'aeroporto di Caselle a bordo di un volo proveniente da Parigi. Poi si metterà in moto il consueto iter burocratico previsto per qualsiasi nuovo acquisto: visite mediche (già fissate per venerdì 8 al JMedical) e firma sul contratto. Di Maria si legherà alla Juve per un anno con un ingaggio di 7 milioni di euro bonus compresi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il sì definitivo dell'argentino al trasferimento in bianconero è arrivato pochi giorni fa durante le vacanze nelle Baleari.

Angel Di Maria Credit Foto Getty Images

Un anno a Torino, poi Di Maria volerà in Argentina

Salvo ripensamenti, l'esperienza torinese del Fideo durerà una sola stagione, terminata la quale volerà in Argentina per chiudere la carriera nel club che l'ha fatto conoscere al grande calcio, il Rosario Central. Di Maria, che con la Juve avrà la possibilità di vincere il suo quarto campionato diverso dopo Liga portoghese, Liga spagnola e Ligue 1, si presenta con un palmares personale di 28 trofei, oltre che con un carico di esperienza e mentalità vincente: non a caso Allegri ha insistito tanto per averlo con sé alla Continassa.

