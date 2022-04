Juventus, dopo zona Champions League. Proprio i Ryan Gravenberch, giovane centrocampista dell'Ajax. Il calciatore è stato paragonato a Paul Pogba, altro obiettivo più o meno dichiarato dalla dirigenza bianconera. Mancano poche settimane alla fine della stagione 2021/22 e, in Serie A, praticamente tutti i verdetti sono ancora da scrivere: Milan, Inter e Napoli sembrano essere le super favorite mentre la, dopo la sconfitta subita da Nerazzurri allo Stadium, rimane inProprio i bianconeri , dopo un mercato invernali con i botti, sta pensando alla sessione estiva. Tra i tanti nomi sul taccuino come Zaniolo, ci sarebbe anche, giovane centrocampista dell'Ajax. Il calciatore è stato paragonato a Paul Pogba, altro obiettivo più o meno dichiarato dalla dirigenza bianconera.

Purtroppo per la Juventus, sulle tracce del giocatore c'è anche il Bayern Monaco che attualmente sembra essere in vantaggio nella trattativa forti di un'offerta ufficiale presentata pochi giorni fa e per la presenza in panchina del tecnico Nagelsmann che avrebbe garantito il giusto spazio in squadra e in campo al giovane. I bianconeri monitorano la situazione, sapendo che il centrocampo è il reparto da rafforzare soprattutto da un punto di vista qualitativo.

