Federico Chiesa diventa un giocatore della Juventus a tutti gli effetti. L'attaccante infatti sa che il fatto che la Juventus abbia centrato la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione fa scattare il riscatto automatico dal prestito concesso ai bianconeri dalla Fiorentina . E così posta la sua gioia su Instagram, con una foto in maglia bianconera e la scritta in inglese "Continua...".