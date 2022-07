Calcio

Juventus, i tifosi a De Ligt prima delle visite mediche: "Resta, vinciamo la Champions"

Boato dei tifosi per Paul Pogba, che però non si ferma a firmare autograto, ma concede un paio di selfie. In auto con lui anche De Ligt, che invece si avvicina alle transenne per firmare maglie e palloni e a quel punto in tanti gli chiedono di restare alla Juventus per vincere la Champions League.

00:01:58, 37 minuti fa