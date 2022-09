Alvaro Morata ha scritto pagine importanti e vissuto momenti esaltanti con ha scritto pagine importanti e vissuto momenti esaltanti con la maglia della Juventus vincendo sette trofei e realizzando 59 gol in 185 match ufficiali, il 29enne attaccante iberico però nonostante l’affetto che lo lega al popolo bianconero e alla città di Torino ammette di non senteireeccessiva nostalgia della Serie A e della Signora ma è contento di far parte dell’ Atletico Madrid , squadra in cui ammette candidamente di sapere di fare ritorno già dall’estate 2021.

Alla Juve mi sono sempre sentito voluto bene, ma credo molto al destino e mi manca vincere qualcosa con l'Atletico. Sapevo già che sarei tornato, anche durante la scorsa stagione lo avevo già detto a mia moglie e alla mia famiglia. Non ho mai avuto nessun problema con Simeone – ha confidato in un’intervista alla radio El Larguero - Con lui ho un rapporto fenomenale, lo rispetto. Quando sono andato via gli ho scritto: 'mister, la mia stima e il mio rispetto per te sono incredibili, è stato un piacere potermi allenare e convivere con te e spero di rivederti in futuro'. Per questo sono stato felice di poter tornare qui. La Juve non mi ha comprato e ho sempre saputo che c’era questa possibilità di tornare all’Atletico. Ho visto tutte le loro partite e continuato a parlare con tanti miei compagni. Ci sono pochi posti migliori dell'Atletico Madrid dove essere felice, sarei contento di finire la mia carriera qui, mi sento fortunato”.

"Per Allegri ho detto no al Barcellona"

C’è stata anche l’opportunità di andare al Barcellona, ho parlato con Xavi. Oltre a quella, ho avuto altre quattro-cinque buone possibilità. Quando è arrivato Vlahovic, pensavo che avrei giocato meno. Quindi ho parlato con Allegri e mi ha detto che non mi sarei mosso dalla Juve, che avrei dovuto giocare insieme a lui, largo a sinistra: per me era uno sforzo, ma alla fine ho dimostrato di poterlo fare”. Morata ha anche confidato che a gennaio, avrebbe potuto vestire la maglia del Barcellona di Xavi (suo grande estimatore) ma alla fine Allegri lo ha trattenuto in bianconero per giocare al fianco di Vlahovic. “”.

