Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala, oggi l’incontro Juventus-agenti

A pagina 21 della Gazzetta dello Sport spazio a Dybala. Dopo la bella prova che ha trascinato la Juve alla vittoria con la Salernitana, il principale quotidiano sportivo italiano dà spazio all’incontro previsto oggi tra società e agenti del giocatore. Le parti sono lontane. L’offerta della Juventus è di 7 milioni con i bonus legati alle presenze, addirittura minore degli 8 milioni annui + 2 di bonus offerti e rifiutati lo scorso ottobre. Difficilmente sarà risolutivo, servirà più che altro a capire quanto sono distanti le parti.

La nostra opinione. Chi può realisticamente prendere la Juventus in questo momento che sia più forte di Dybala? La domanda è tutta qui. Pur avendo saltato tantissime partite l’argentino è il miglior marcatore dei bianconeri con 13 gol. E al di là di quello giocatore con più fantasia e inventiva sul forte offensivo. Soprattutto su sponda Juve farebbero bene a pensarci prima di privarsene.

Osimhen, 100 milioni dal Newcastle?

A pagina 14 del Corriere dello Sport occhi su Osimhen. Non c’è ancora un’offerta ufficiale ma il quotidiano romano punta gli occhi su nigeriano. Rispetto ai 49 milioni versati al Lille, ora Osimhen vale il doppio, con il Newcastle targato PIF che sembra avergli messo gli occhi addosso. Una situazione a cui il Napoli potrebbe dover prestare attenzione in estate. Per ora, con Osimhen, l’obiettivo è inseguire il sogno Scudetto.

La nostra opinione. Li vale tutti. Giovane, forte e dal potenziale enorme. Se davvero dovessero aprire a un club di Premier League con quel potenziale economico, Osimhen non può partire per una cifra inferiore a quella indicata dal CorSport. Il prezzo si fa anche in base al tipo di acquirente: e qui parliamo del campionato più ricco e della proprietà più ricca di tutte. Insomma: lasciarlo andare ma solo per una cifra tale da non poter rifiutare.

Inter: da Handanovic e Skriniar, rinnovi congelati

Sempre sul CorSport a pagina 17 si parla dei rinnovi di casa Inter. La società ha bloccato tutto, in quanto il momento è troppo delicato. Brozovic è stato un caso a parte. Per i rinnovi di Handanovic, Skriniar e Perisic se ne riparlerà solo a fine campionato.

La nostra opinione. Fondamentale per l’Inter era la questione Brozovic, tutti d’accordo. Occhio però a Milan Skriniar. Il centrale slovacco in Premier League potrebbe fare comodo. Attendere troppo rischierebbe di diventare un problema per il futuro.

