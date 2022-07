Classe 1997, piede sinistro, titolare nella Nazionale guidata da Luis Enrique e in crescita costante di rendimento nelle ultime due stagioni. Pau Torres , in questo caldissimo mercato per i difensori centrali, può davvero diventare oggetto del desiderio di diversi club importanti. Su di lui ha messo gli occhi la Juventus per il post Chiellini e il Villarreal, che nella scorsa estate aveva respinto con decisione le offerte di Tottenham e Manchester United, pare ora sia disposto ad ascoltare delle proposte.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360

Il Villarreal vuole almeno 50 milioni

Pau Torres, nato e cresciuto a Vila-Real, ha ancora due anni di contratto con il Sottomarino Giallo (scadenza 2024) e una clausola da 65 milioni di euro da pagare per averlo subito. Normale che si possa trattare, visto che la richiesta minima del club spagnolo è 50 milioni. La Juventus, che può aumentare nettamente l'offerta di ingaggio al giocatore (guadagna attualmente meno di 3 milioni netti, i bianconeri arriverebbero a 5 netti), potrebbe partire da un'offerta di 40/45 milioni per avviare la trattativa e sbloccarla.

Affidabile, duttile, moderno

Pau Torres ha giocato molto nelle ultime tre stagioni, èdiventato titolare nella Nazionale spagnola e nel 2021 ha disputato sia l'Europeo che l'Olimpiade. Ha anche discreta esperienza internazionale, viste le recenti ottime campagne europee del suo club. È stato il giocatore del Villarreal ad aver collezionato più minuti nella scorsa stagione, considerando tutte le competizioni (4146), stagione nella quale ha realizzato sei gol in 47 presenze, uno in più di quelli messi a segno nelle precedenti due annate col Villarreal in 80 gare giocate. I suoi dati statistici sono eccellenti, visto che nella Liga 21/22 è stato tra i primi cinque difensori per passaggi riusciti (ottima impostazione) e, inoltre, è stato il giocatore del Villarreal ad aver ingaggiato (97) e vinto (58) più duelli aerei. Non è lento, è mancino, e rappresenta il prototipo del difensore moderno.

Nella Juventus sarebbe perfetto

Tatticamente per la squadra allenata da Massimiliano Allegri sarebbe perfetto. Sa impostare, è forte di testa, non disdegna i duelli in campo aperto, ha senso della posizione ed è bravo e concentrato anche nelle partite in cui c'è da soffrire e difendere bassi. Andrebbe poi trovata l'intesa con Bonucci, che a livello di fisicità non ha però nulla da invidiare ad Albiol, con il quale Pau Torres si è trovato molto bene al Villarreal. Se la cessione di De Ligt si concretizzasse a breve, la trattativa per portare lo spagnolo a Torino potrebbe davvero entrare nel vivo.

