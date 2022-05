Quale sarà il futuro di Dybala? È la domanda sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio il giorno dopo la fine della Serie A. La Joya lascerà la Juventus a parametro zero, ma della prossima maglia che vestirà non vi è ancora certezza. Inter e Roma sembrano al momento le più accreditate all'acquisto: i media argentini hanno rivelato che la squadra capitolina ha già presentato un'offerta , ma i nerazzurri restano al momento in pole position.

Intanto l'ormai ex numero 10 bianconero ha partecipato all'Eto'o Integration Heroes, match di beneficenza andato in scena al San Siro nel quale erano presenti tanti campioni, tra cui Francesco Totti che si dice possa avere un ruolo di intermediario con la società giallorossa su un eventuale acquisto dell'attaccante. Durante l'evento Dybala è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per parlare in prima persona del proprio futuro, queste le sue parole.

Dybala sul futuro: "Sceglierò il meglio per me"

"Vorrei si parlasse dell'evento, non del mio futuro. Domani parto per la Spagna per raggiungere i miei compagni (di Nazionale, ndr), poi farò delle belle vacanze con la famiglia. Se ho parlato con Kimpembe per il PSG? Ancora non lo so cosa farò. Cercherò di scegliere il meglio per me".

Il dialogo con Totti: "Parole d'affetto"

"Totti è un idolo, le parole di affetto sono belle e le porto dentro con piacere. Ora sono tranquillo. Domani parto per la Nazionale, c'è una bella partita contro l'Italia. Sarà una bellissima gara".

Sull'ultimo saluto ai tifosi della Juventus

"In tutti i sette anni vissuti così, il rapporto coi tifosi è stato bello, è il premio più grande che porterò con me".

