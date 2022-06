La Juventus non molla la presa per Angel Di Maria , che continua a essere considerato la prima scelta di Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto offensivo . L'argentino ha già espresso il proprio gradimento nei confronti dei bianconeri, ma la distanza tra domanda e offerta non è ancora stata colmata. La Juve mette sul piatto un ingaggio di 7 milioni con bonus da 500mila euro, il giocatore chiede 9 milioni netti e un contratto di un solo anno che gli consentirebbe di svincolarsi alla fine della stagione 2022-23. Uno scenario di difficile attuazione per la Juventus, che avrebbe bisogno di far firmare al giocatore un accordo di almeno 2 anni per sfruttare le agevolazioni del Decreto Crescita (50% di sconto sulle imposte). Ma secondo la Gazzetta dello Sport uno spiraglio c'è: vediamo quale.

Angel Di Maria esulta dopo il gol in PSG-Metz - Ligue 1 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il concetto di nodo fiscale

Secondo la Gazzetta dello Sport il concetto chiave è quello di anno fiscale. In pratica, pur di portare Di Maria alla Continassa, la Juve sarebbe anche disposta a lasciarlo partire dopo uno spicchio della seconda stagione. "In tal modo - si legge - avrebbe accontentato il giocatore con uno stipendio effettivo intorno ai 9 milioni di euro, conteggiando i mesi della stagione 23-24. Con questa soluzione si garantirebbe la permanenza di almeno due anni fiscali, necessaria per gli stranieri che ottengono questo beneficio. Per l'Agenzia delle Entrate sarebbe indispensabile fermarsi almeno fino ad agosto dell'anno prossimo".

L'alternativa a Di Maria, ovvero Domenico Berardi, viene ritenuta impraticabile in casa Juve: non tanto per il valore del giocatore, ma per la valutazione che viene fatta dal Sassuolo (30 milioni) e ritenuta eccessiva.

