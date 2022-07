Nel 2019, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Allegri si era espresso in questi termini sulla difesa del Napoli: "Il professore lì in mezzo era Albiol, per caratteristiche tecniche, cioè per letture di situazioni, per capacità di intuire il progresso delle azioni. Koulibaly è eccezionale fisicamente, meno sotto l'altro aspetto. Manolas è bravissimo sull'uomo, meno ancora propenso di Koulibaly all'idea collettiva. Il calcio secondo me è capire questo, le singole doti applicate alle situazioni singole. Non uno schema fine a se stesso. Un uomo che si integra e si completa con un altro fino a fare un reparto. Questo non te lo dice un numero, un tablet o un algoritmo. O lo senti da solo o non capirai mai la partita".

30 milioni al Napoli e contratto di 3 anni al giocatore con ingaggio di 6 milioni a stagione. Il tecnico della Juventus, in pratica, disegnava una scala gerarchica nella quale assegnava i gradi di comandante ad Albiol e quelli di vice a Koulibaly . A distanza di tre anni il pensiero di Allegri torna prepotentemente di attualità: il difensore centrale del Napoli , infatti, è il principale obiettivo della Juve per rinforzare la difesa orfana di Chiellini e (molto probabilmente) di De Ligt . Cerchiamo di capire perché il senegalese, che ha da poco compiuto 31 anni, piace così tanto all'allenatore livornese. E perché la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto un investimento non da poco:

Ad

Calciomercato Vidal in Brasile: visite e poi firma col Flamengo 15 MINUTI FA

De Ligt e le aspettative (in parte) disattese

la Juventus ha bisogno di un top player da affiancare a Bonucci. Serve, in pratica, una sorta di alter ego di Chiellini con caratteristiche compatibili con quelle di Bonucci, bravissimo in fase di impostazione ma un po' meno in marcatura. E Koulibaly, che nelle ultime stagioni è cresciuto enormemente anche in termini di leadership, rappresenta il profilo ideale. La cessione di De Ligt, che pare ormai inevitabile anche alla luce delle ultime parole di Maurizio Arrivabene , certifica sostanzialmente una cosa (oltre alla necessità della Juve di fare cassa): il centrale olandese, comprato in pompa magna nell'estate 2019, ha disatteso almeno in parte le enormi aspettative che si erano create sul suo conto. Parlare di delusione sarebbe scorretto, senza dubbio, ma attendersi qualcosa di più in termini di continuità di rendimento era lecito. Immedesimandoci in Allegri, quindi, il ragionamento è semplice: archiviata l'era Chiellini (perdita inestimabile dal punto di vista tecnico e di leadership). Serve, in pratica, una sorta di alter ego di Chiellini con caratteristiche compatibili con quelle di Bonucci, bravissimo in fase di impostazione ma un po' meno in marcatura. E, che nelle ultime stagioni è cresciuto enormemente anche in termini di leadership,

Matthijs de Ligt deluso al termine di Juventus-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Koulibaly-De Ligt: il confronto in numeri

Interessante la lettura dei dati Opta relativi al rendimento di Koulibaly e De Ligt nel campionato 2021-22. Se è vero che l'olandese si è fatto preferire sui palloni alti e che in diverse voci il confronto si risolve in una sostanziale parità, è anche vero che il senegalese ha stravinto il duello a distanza per palloni recuperati e per l'efficacia nei contrasti. Due caratteristiche che evidentemente non sono sfuggite ad Allegri e che, altrettanto evidentemente, mancano nei difensori attualmente in rosa alla Juve. Anche per questo Koulibaly rappresenterebbe un innesto sensato e dall'enorme peso specifico.

Serie A 2021-22 Koulibaly vs De Ligt Presenze 27 / 31 Presenze da titolare 27 / 29 Palloni recuperati 167 / 129 Contrasti effettuati 39 / 34 Contrasti vinti 90,9% / 66,7% Palloni intercettati 29 / 26 Duelli aerei vinti 48 / 89 Accuratezza nei passaggi 87% / 89% Gol 3 / 3 Assist 3 / 1

Koulibaly porta esperienza e personalità

Allegri vuole ripartire dalle certezze. E Koulibaly - senza ombra di dubbio - è una di queste. Dopo un'annata deludente come quella terminata da poco, è evidente che Allegri abbia fretta di far ripartire la Juventus affidandosi a uomini di esperienza in ogni settore del campo. I colpi Di Maria Pogba si spiegano in questa ottica, così come l'eventuale acquisto di Koulibaly. Il senegalese gioca in Serie A dal 2014. A parte la prima annata molto difficile sotto la guida di Benitez, negli ultimi 7 anni si è imposto come uno dei difensori più completi del nostro campionato: ha lavorato con allenatori del calibro di Sarri, Ancelotti e Spalletti (senza scordare Gattuso con cui vinse una Coppa Italia). Ed è stato sempre, indiscutibilmente al centro del progetto tecnico del Napoli degli ultimi anni. Insomma,. E Koulibaly - senza ombra di dubbio - è una di queste.

Spalletti: "Koulibaly è incedibile, non è uguale agli altri"

Calciomercato I tifosi rivogliono Romagnoli, Lotito frena sulle commissioni 2 ORE FA