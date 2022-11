"Non so ancora se resterò alla Juve, non è il momento di parlarne”. Queste parole arrivano dal ritiro della Adrien Rabiot, autore di un eccellente prestazione scade a giugno 2023, e se, fino a poco tempo fa, questa era una bella notizia per il popolo bianconero, dopo le prestazioni degli ultimi due mesi si tratta invece di un problema da affrontare. La formazione di Allegri infatti non può fare a meno di questo Rabiot e le sue dichiarazioni fanno tremare. Il futuro è veramente molto incerto. ”. Queste parole arrivano dal ritiro della Francia in Qatar , in particolare da, autore di un eccellente prestazione nella prima contro l’Australia . Il suo contratto con la Juventus , e se, fino a poco tempo fa, questa era una bella notizia per il popolo bianconero, dopo le prestazioni degli ultimi due mesi si tratta invece di un problema da affrontare. La formazione di Allegri infatti non può fare a meno di questo Rabiot e le sue dichiarazioni fanno tremare. Il futuro è veramente molto incerto.

RABIOT: "IL MONDIALE PER ANDARE ALTROVE"

Il centrocampista francese nell’intervista a Repubblica ha aggiunto: “Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juventus. Adesso però il mio focus è sul Mondiale”. Dove potrebbe andare Rabiot? Su di lui ci sarebbero tre squadre della Premier League: Arsenal, Chelsea e Tottenham. In quest’ultima gode della stima di Paratici, ex ds bianconero, che lo ha sempre apprezzato e ritenuto un top player. La famiglia Agnelli per provare a trattenerlo dovrà probabilmente offrire circa 10 milioni a stagione, ossia la cifra che richiede la madre Veronique. Attualmente percepisce 7 milioni netti. Decisione difficile da prendere per la dirigenza bianconera. Rabiot, infatti, non ha brillato gli scorsi anni, è stato incostante. Solo nell'ultimo periodo è esploso.

