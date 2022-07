Adrien Rabiot non ha cambiato idea e continua a guardarsi intorno con l'obiettivo di lasciare la Juventus. con l'obiettivo di lasciare la Juventus. Nonostante l'infortunio al menisco di Pogba il centrocampista ex PSG ha da tempo mostrato insofferenza e malumore nel restare parte integrante del progetto bianconero, saltando una parte del ritiro estivo per motivi personali e strizzando più volte l'occhio alla Premier League (Newcastle su tutte). Ora la nuova exit strategy porta alla Francia, in particolare nel Principato: l'entourage della mezzala ha infatti allacciato i contatti con il Monaco per sondare la disponibilità ad un trasferimento. Nessuna proposta ufficiale, soltanto un primo punto di contatto che, tuttavia, potrebbe portare a sviluppi nei prossimi giorni.

Monaco su Rabiot: la posizione della Juventus

La Juventus dal canto suo osserva interessata la vicenda, conscia che nonostante l'infortunio di Pogba il reparto ad oggi necessita di una sfoltita o, ancora meglio, di un ulteriore lifting. Proprio per questo, se oltre a Rabiot dovesse chiudersi positivamente anche la trattativa tra il Valencia ed Arthur, la dirigenza bianconera potrebbe muoversi direzione Parigi per regalare ad Allegri Leandro Paredes, il cui ostacolo principale è rappresentato dal costo del cartellino di circa 20 milioni. Serve insomma la caduta del primo tassello per scatenare il più classico degli effetti domino: Rabiot al Monaco potrebbe accendere la reazione a catena...

Valencia su Arthur: offerta alla Juve, che vuole Paredes

