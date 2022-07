Morata, ad oggi, non tornerà alla Juventus. Con buona pace di , in una giornata in cui anche l'ipotetica Sembrava una strada difficile, ma tutto sommato percorribile. Eppure, stando agli ultimi sviluppi, le parole di Arrivabene di qualche giorno fa forse, stavolta, non erano pretattica bensì amara voce della verità:. Con buona pace di Massimiliano Allegri , che puntava fortemente sullo spagnolo per completare il reparto con un giocatore che potesse dare respiro a Vlahovic e al tempo stesso interpretare al meglio il ruolo di esterno sinistro. L'Atletico Madrid, tuttavia, sembra intenzionato a tenere Alvaro e a non intavolare discorsi col club bianconero. Una doppia doccia freddain una giornata in cui anche l'ipotetica offerta da circa 20 milioni di euro per Firmino è stata seccamente smentita. In casa Juve, insomma, chiudere il rinforzo principale di questa fase di mercato si sta rivelando più problematico del previsto.

Alvaro Morata durante Juventus-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Werner, Martial, Arnautovic: chi cerca ora la Juve? E occhio a Kean...

Calciomercato Juve, Pogba stoppa le cessioni? Arthur e Rabiot, gli scenari UN GIORNO FA

Nella lunga lista di piani alternativi Allegri ha quasi certamente cerchiato di rosso il nome di Timo Werner: il tedesco piace molto a Max, sia per caratteristiche che per compatibilità nel futuro sistema di gioco. I problemi sono però moltissimi, a cominciare dal contratto scadenza 2025 e dai 15 milioni di euro lordi di ingaggio. Il Chelsea sa che l'attaccante vuole andare via e non chiude la porta, ma non intende compartecipare al pagamento dello stipendio né tantomeno liberarlo a titolo gratuito. paletti che spaventano il Lipsia, dove il ragazzo tornerebbe di corsa, e la stessa Juve, che ha intanto timidamente riallacciato i contatti con Martial del Manchester United, già cercato a gennaio e poi sfumato direzione Siviglia.

Moise Kean festeggia la doppietta realizzata nell'amichevole tra Juventus e Barcellona, 2022 Credit Foto Getty Images

Muriel non scalda e nonostante l'arrivo quasi certo di Lucca il Bologna continua ad opporsi categoricamente alla cessione di Arnautovic, che pure gradirebbe eccome giocarsi le sue carte a Torino. In uno scenario improvvisamente confusionario, ecco allora che la soluzione interna Kean torna ad essere strada più che percorribile: il giocatore non ha offerte ed ha ben impressionato durante questa estate di duro lavoro. Al momento sarà lui a dare una mano a Max, Anche le soluzioni dall'Italia, al momento, non decollano:e nonostante l'arrivo quasi certo di Lucca, che pure gradirebbe eccome giocarsi le sue carte a Torino. In uno scenario improvvisamente confusionario, ecco allora che la soluzione interna Kean torna ad essere strada più che percorribile: il giocatore non ha offerte ed ha ben impressionato durante questa estate di duro lavoro. Al momento sarà lui a dare una mano a Max, già teso a causa della delicata situazione Pogba

Morata: "Sempre sentito la fiducia di Allegri. Vlahovic ci dà tanto"

Serie A Pogba è già KO: quante partite rischia di saltare il francese? IERI A 07:21