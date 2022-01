Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, dopo Zakaria e Vlahovic può arrivare anche Nandez

Gli effetti delle ultime ore (intense) di mercato in casa Juventus portano alle visite mediche programmate al 31 gennaio per due nuovi acquisti: Dennis Zakaria e Federico Gatti. Il primo è un rinforzo per Allegri nell'immediato, il secondo un acquisto di prospettiva che resterà in prestito nei prossimi mesi al Frosinone. Due arrivi per due cessioni: quelle di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi al Tottenham. Mercato chiuso? Non ancora: l'ipotesi di scambio di prestiti Nandez-Kaio Jorge col Cagliari è ancora in piedi, se ne riparlerà fino all'ultimo momento utile. E comunque, vista la tendenza degli ultimi giorni, è pur sempre meglio non negare la possibilità di altre sorprese last minute.

La nostra opinione: Mercato assolutamente devastante della Juventus. Tra partenze ed arrivi, la squadra ha preso la forma che vuole Massimiliano Allegri. Ora ovviamente bisogna inserire tutti quanti nel motore, ma potenzialmente questa rosa può tornare in corsa anche per il secondo posto. Vlahovic, Zakaria e Nandez spostano eccome, soprattutto in Serie A. Interessante anche il colpo-Gatti, in prospettiva. Dopo qualche anno di sbandamento in fase di mercato, i bianconeri sembrano tornati sulla retta via.

Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Torino

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto avvenute nella giornata di sabato 29 gennaio, Samuele Ricci è diventato un nuovo giocatore del Torino. Secondo quanto comunicato dai granata sul proprio sito ufficiale, il centrocampista arriva dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Secondo indiscrezioni, il classe 2001 percepirà circa 600mila euro all'anno e ha firmato un contratto fino al 2026. Il Torino dovrebbe versare nelle casse del club toscano 2 milioni per il prestito più 8,5 milioni di euro per il riscatto. Il giocatore vestirà la maglia numero 28.

La nostra opinione: Sicuramente è passato sottotraccia, ma Ricci al Torino è un colpo super. In primis per le cifre, molto contenute, e in secondo luogo per il contesto, molto interessante. Con un centrocampista così ordinato e preciso, Juric può ricreare una sorta di Miguel Veloso 2.0. Al Verona, Veloso era il cervello nel gioco dei veneti; al Torino, Ricci può diventare il perno del centrocampo granata.

Miranchuk alla Lazio?

Triangolo di calciomercato tra Atalanta, Lazio e Parma. Gli emiliani hanno ceduto Mihaila all'Atalanta. Le due società hanno trovato l'accordo e ora manca solamente l'annuncio. Un'operazione che potrebbe liberare Miranchuk in direzione Lazio. Le parti nelle scorse ore hanno cercato di trovare un accordo sulla formula, inizialmente il club biancoceleste aveva avanzato un'offerta per il prestito sulla base di un milione di euro più il diritto di riscatto a 10 milioni, ma gli orobici non hanno ancora dato il via libera. Al momento, dunque, non ci sono passi in avanti, ma non sono esclusi ulteriori assalti last minute da parte della società capitolina.

La nostra opinione: A Maurizio Sarri la qualità piace. E Aleksej Miranchuk di qualità ne ha in abbondanza. Il russo sta facendo molta fatica ad imporsi in maglia nerazzurra, per cui un cambio di maglia gli farebbe solo bene. L’unico dubbio riguarda il modulo: la rigidità del 4-3-3 di Sarri riuscirà a mettere il classe 1995 nelle condizioni giuste?

