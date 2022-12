Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ds Juve, sale Rossi: l'uomo mercato del Sassuolo scala le gerarchie

Sul lunghissimo listone di nomi sondati dalla Juventus per il ruolo di futuro direttore sportivo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, c'è un nome ben evidenziato in giallo fosforescente. Si tratta di Giovanni Rossi, attuale uomo mercato del Sassuolo. Un profilo già noto al club, considerata la carica di responsabile del settore giovanile bianconero ricoperta qualche tempo fa e soprattutto l'ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, la cui posizione resta al momento solidissima. Perdono quota altri nomi: Tare e Giuntoli (il preferito) portano in dote criticità economiche, Berta dell'Atletico Madrid stuzzica, Petrachi un'opzione solo in caso di clamoroso ritorno di Conte.

La nostra opinione: un uomo d'esperienza, che ha plasmato negli anni una squadra più che credibile grazie all'ottimo sodalizio creato con l'ad Carnevali. Rossi porta con sé in dote le conoscenze necessarie per impostare un vero e proprio modello: il suo modus operandi può far molto comodo a una Juventus costretta a ricreare da cima a fondo la propria strategia. Importantissimo il legame con l'allenatore, che ha bisogno più che mai di solidità e sostegno nelle scelte.

Leão a colloquio con Pioli durante Milan-Fiorentina - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Milan, quante insidie per Leao: il Chelsea insiste

Nonostante i segnali d'apertura regalati nelle scorse settimane nei confronti del Milan per il rinnovo di contratto Rafael leao continua a essere oggetto del desiderio dei top club europei. Non è un mistero che il Chelsea sia pronto a fare follie per strapparlo ai rossoneri e l'ultima offerta in fase di preparazione, riporta il Corriere dello Sport, ammonterebbe a circa 100 milioni. Una cifra monstre a cui è allegato anche un ricchissimo contratto, sui livelli di quelli da top player. Maldini e Massara proveranno a difendersi, ma ogni giorno che passa la situazione si fa più spinosa.

La nostra opinione: il Milan, stavolta, si è mosso per tempo cercando con convinzione assoluta di venire incontro al giocatore. La forza economica del club, però, è ben diversa rispetto a superpotenze inglesi come i Blues. Sarà fondamentale spingere il più possibile sulla credibilità del progetto tecnico, sperando che possa bastare a convincere un campione come Leao a restare. O quantomeno per avere una forza diversa poi se al tavolo delle trattative dovesse ripresentarsi qualcuno più avanti.

Carlo Ancelotti Credit Foto Getty Images

Si infiamma il mercato dei ct: il Brasile sogna Ancelotti, Mourinho l'obiettivo del Portogallo

Dal Brasile ieri è rimbalzata una news che ha trovato sbocco sui vari quotidiani sportivi italiani di maggior risalto: il sogno del Brasile per il dopo Tite si chiama Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano si sarebbe detto interessato, tanto da aver chiesto delucidazioni chiare sul progetto: l'idea di riportare il Mondiale ai verdeoro sembra stuzzicarlo molto, ma il tutto si concretizzerebbe solo a stagione finita con il Real Madrid. Un'altra panchina vacante di spicco è quella del Portogallo, pronto a ripartire per la prima volta senza Cristiano Ronaldo: la federazione insiste con decisione su Mourinho che però, al momento, sembra avere in testa soltanto la Roma.

La nostra opinione: nomi indiscutibili, che finalmente potrebbero misurarsi con il tanto complicato ruolo di commissario tecnico. Ancelotti al Brasile è una storia che solo a sentirla evoca emozioni, Mourinho al Portogallo un vero e proprio appuntamento col destino. Dur strade che non possono non infiammare la fantasia di qualunque appassionato di calcio.

