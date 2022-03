Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Notizia in aggiornamento...

Juve, accordo con Rudiger: contratto di 4 anni

Dopo la disfatta contro il Villarreal agli ottavi di Champions League, la Juventus si muove sul mercato e mette a segno il primo colpo in difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Antonio Rudiger avrebbe raggiunto l'intesa con i bianconeri per un contratto di 4 anni con ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. La Juve avrebbe superato la concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco. Rudiger, 29enne difensore centrale tedesco, ha un contratto con il Chelsea che scade il prossimo 30 giugno.

La nostra opinione. Giocatore forte fisicamente e di grande esperienza, Rudiger conosce già la Serie A per avere giocato nella Roma e sulla carta è un acquisto di spessore per la Juve. Come giustamente sottolinea la Gazzetta dello Sport, la sua duttilità è la caratteristica che più potrebbe fare comodo ai bianconeri: è in grado di giocare come centrale di sinistra in una difesa a 4, ma nel Chelsea di Tuchel ha dimostrato di sapersi adattare perfettamente anche a uno schieramento a 3.

