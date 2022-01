La Juventus è scatenata sul mercato. , che dovrebbe arrivare nel fine settimana, i bianconeri stanno già pensando ai movimenti estivi. Il primo, secondo quello che scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere l’addio di Paulo Dybala. Dopo le avance dell’Inter, ora c’è il Manchester City in pole position, con un’offerta da 10 milioni all’anno. Dopo l’assalto a Vlahovic , che dovrebbe arrivare nel fine settimana, i bianconeri stanno già pensando ai movimenti estivi. Il primo, secondo quello che scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere l’addio di Paulo Dybala. Dopo le avance dell’Inter,, con un’offerta da 10 milioni all’anno.

Per il centrocampo i nomi sono due: Jorginho e de Jong (Gazzetta dello Sport)

Dybala a zero è un’occasione che un club come quello di Guardiola, tre volte trionfatore in Premier negli ultimi quattro anni ma ancora all’inseguimento della Champions, può permettersi senza troppi patemi perché grazie alla proprietà araba ha risorse economiche in abbondanza. Da quello che filtra, la Juventus proporrà un rinnovo al ribasso (da 7,3 mln/anno a 7mln/anno, come ordina il nuovo tetto salariale), per cui la Joya potrebbe decidere di ricominciare dall’Inghilterra. Tra febbraio e marzo ne sapremo di più.

Da Dybala alla difesa

Dopo Dybala, un altro addio pesante potrebbe essere quello di Matthijs De Ligt. Tanto è vero che a dicembre Mino Raiola aveva messo nel conto l’ipotesi di una nuova esperienza per il suo assistito. Se davvero l’olandese dovesse trovare un acquirente, allora, il primo della lista per sostituirlo sarebbe quello di Kalidou Koulibaly. In passato, il difensore del Napoli è stato accostato al PSG e al Manchester City, ma alla fine tutto è sempre finito nel nulla. Superati i 30 anni, i vertici bianconeri sperano che voglia togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente. Non è solo una traccia, è un’ipotesi di lavoro.

Un centrocampo stellare

Sempre secondo la Gazzetta, nell’agenda di Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva, è in grande evidenza anche il nome di Jorginho. Sarri lo avrebbe voluto due stagioni fa, ma il Chelsea non ha mai assecondato quest’aspettativa. Certo, il nazionale brasiliano ha uno stipendio da circa 6 milioni netti, ma ora a 30 anni (li ha compiuti un mese fa) per lui l’idea di tornare in Italia può essere intrigante, soprattutto se accompagnata da un progetto importante come quello bianconero. Qualche approccio c’è già stato con l’entourage del giocatore, ma il percorso è ovviamente ancora lungo.

Jorginho insieme a Leonardo Bonucci, entrambi gli azzurri figurano nella top 30 della classifica dei 100 migliori giocatori del Guardian Credit Foto Getty Images

In alternativa a Torino stanno studiando il dossier di Frenkie de Jong, 24 anni, perno della nazionale olandese. Nel 2019 i blaugrana hanno speso ben 75 milioni di euro per strapparlo all’Ajax, ma il regista dei lancieri era stato protagonista di una stagione da urlo, sino alle sorprendenti semifinali di Champions League. Nel frattempo, in Catalunya sono cambiate tante cose e i debiti impongono scelte dolorose: il suo sacrificio appare necessario. Guarda caso s’è fatto avanti il Chelsea (e ciò agevola le avance bianconere per Jorginho...), ma anche il Bayern Monaco: insomma, è una partita difficile, ma gli uomini di Agnelli si stanno giocando le loro carte.

