Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juve su Jorginho: McKennie in partenza?

Secondo la Gazzetta dello Sport continua a essere molto calda la pista che porta Jorginho alla Juventus. I bianconeri hanno messo il centrocampista del Chelsea in cima alle priorità di mercato e il responsabile dell'area tecnica Federico Cherubini ha contatti frequenti con la dirigenza dei Blues. Il sogno è quello di portare a Torino sia Jorginho che Pogba, uno sforzo non indifferente che comporterebbe la necessità di una cessione: il sacrificato potrebbe essere Weston McKennie che piace molto al Tottenham (la Juve lo valuta 40 milioni).

La nostra opinione. Che il centrocampo sia il reparto dal quale la Juventus deve ripartire è un dato di fatto. I bianconeri hanno bisogno più che mai di giocatori dai piedi buoni e di esperienza. Jorginho, che conosce bene la Serie A, rappresenta il profilo ideale. Se poi l'idea è quella di mettergli vicino Pogba...

Milan: Leao adesso vale 100 milioni

L'esplosione di Rafael Leao in questo finale di stagione che vede il Milan a un punto dallo scudetto fa ovviamente lievitare il valore del portoghese: secondo la Gazzetta dello Sport in questo momento i rossoneri hanno tra le mani un tesoro da circa 100 milioni di euro. Non male se si pensa che il Milan tre anni fa ne aveva sborsati 24 per strapparlo al Lille. A campionato finito e a bocce ferme, i rossoneri metteranno sul tavolo una proposta per il rinnovo di contratto di Leao: l'accordo attuale scade nel 2024 e l'intenzione del Milan è quella di offrire al giocatore un sostanzioso aumento di ingaggio partendo da una base di 4,5 milioni netti a stagione.

La nostra opinione. Leao è, a tutti gli effetti, il giocatore simbolo del Milan di Pioli. Impensabile, quindi, che i rossoneri se ne privino anche a fronte di offerte folli provenienti dall'estero. Così come è impensabile che, contestualmente al rinnovo, non si proceda a un ritocco dell'ingaggio. Se ne parlerà presto, probabilmente già a inizio giugno.

Leao esulta per il gol in Milan-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

L'Inter vuole blindare Skriniar: rinnovo e aumento?

La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche alle strategie di mercato dell'Inter. Una delle priorità è il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. L'attuale accordo che lega il difensore centrale slovacco ai nerazzurri scade nel 2023: il nuovo contratto potrebbe essere esteso fino al 2027 con un ingaggio (scrive la Gazzetta dello Sport) in stile Barella, ovvero con una base di partenza da 4,5 milioni più bonus a salire.

La nostra opinione. Leader in campo e nello spogliatoio, Skriniar si è ormai affermato nell'Inter e rappresenta una certezza granitica. Occhio, però, a non temporeggiare eccessivamente: il 2023 è dietro l'angolo e le sirene inglesi (vedi Tottenham e Chelsea) non mancano di certo.

