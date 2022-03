Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Calciomercato Juventus, è fatta per Rudiger: accordo per 4 anni IERI A 07:54

Juve: sondaggio col PSG per Paredes

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe bussato alla porta del PSG per Leandro Paredes, 27enne centrocampista argentino il cui contratto con i parigini scade nel 2023. Rimane viva anche la pista che conduce a Renato Sanches: per il portoghese, al momento fermo per infortunio, si profila un duello a distanza con il Milan.

La nostra opinione. Paredes è un nome che ciclicamente viene accostato alla Juventus. La sensazione è che Jorginho rimanga la prima scelta, anche se l'argentino è più giovane e offre altrettante garanzie dal punto di vista tecnico. Discorso diverso per Renato Sanches: è una mezzala e il suo arrivo potrebbe essere considerato un'alternativa low cost a Pogba, il cui ingaggio rimane proibitivo.

Torino: Belotti manda un messaggio a Cairo

Sempre Tuttosport dà uno sguardo anche in casa granata e fa il punto su Andrea Belotti. Il Gallo, il cui contratto con il Toro scade a giugno, in un'intervista a Sky ha aperto uno spiraglio sull'eventuale rinnovo: "Voglio capire le ambizioni e gli obiettivi", le sue parole.

La nostra opinione. Le dichiarazioni di Belotti cambiano le carte in tavola: il rinnovo di contratto, ritenuto di fatto impossibile fino a qualche giorno fa, potrebbe diventare un'opzione. Certo, molto dipenderà anche dalle richieste per il Gallo, che piace al Milan e all'Atalanta ma non ha ancora ricevuto offerte concrete. Se le pretendenti latitassero, il prolungamento del matrimonio con il Toro diventerebbe più semplice.

Andrea Belotti esulta dopo il gol in Juventus-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Haaland tra City e Real: il Barcellona si defila

Secondo il Mundo Deportivo il futuro di Erling Haaland si deciderà nelle prossime settimane: il bomber norvegese è conteto da Manchester City e Real Madrid, mentre il Barcellona - almeno stando alle dichiarazioni ufficiali dei vertici del club catalano - si chiama fuori.

La nostra opinione. Ribadiamo quello che stiamo dicendo ormai da tempo. Haaland è uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato e al momento è impossibile prevedere quale sarà la sua prossima squadra. Un giocatore così farebbe comodo a tutti, ma sarebbe davvero intrigante vederlo all'opera nel City di Guardiola.

