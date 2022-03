Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Sanches, la Juve sfida il Milan. Mbappé snobba il PSG per Madrid IERI A 07:58

Juventus: ecco il piano per Pogba

Juventus non smette di sognare il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il club sarebbe in contatto con Mino Raiola per tentare l'affondo in vista di quest'estate. Il centrocampista francese guadagna al momento 15 milioni di euro a stagione con il Manchester United e il suo contratto scade a giugno. L'ingaggio è proibitivo per la Juve, ma l'idea del club bianconero è quella di offrire al giocatore un triennale da 7,5 milioni a stagione che - bonus compresi - gli permetterebbe di arrivare in doppia cifra. Serve quindi un sacrificio del francese. Dal punto di vista economico l'operazione potrebbe ricevere una spinta importante dal decreto crescita che - come precisa la Gazzetta dello Sport - consente il risparmio del 50% sulle tasse di chi ha lavorato all'estero negli ultimi due anni e decide di fare rientro in Italia.

La nostra opinione. Non è semplice far quadrare i conti quando si parla di un top player come Pogba, ma il mercato è imprevedibile e la volontà del giocatore in certi casi può avere un peso non indifferente. Dal punto di vista tecnico inserire un giocatore con le caratteristiche del francese aumenterebbe - e non di poco - la caratura tecnica e l'esperienza del centrocampo a disposizione di Allegri, che non a caso sarebbe ben felice di riaccogliere Pogba.

Dybala, la settimana della verità

Restando in casa Juventus, la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio anche alla trattativa per il rinnovo di Dybala. L'agente dell'argentino è a Torino e giovedì è in programma un incontro con la società per discutere di un eventuale prolungamento dell'attuale contratto che scade a giugno. Il club bianconero sembra intenzionato ad andare al ribasso. A dicembre l'accordo era stato trovato sulla base di un ingaggio di 8 milioni + 2 di bonus fino al 2026, ma nel frattempo le cose sono cambiate e l'intenzione della Juve è quella di mettere sul tavolo un'offerta non superiore a 7 milioni (al momento Dybala ne guadagna 7,3) e per tre anni anziché quattro.

La nostra opinione. Lo scenario dell'immediato futuro è prevedibile: Dybala ascolterà la proposta della Juventus e prenderà tempo per riflettere, guardarsi attorno e capire se esistono offerte più allettanti. Certo è che, soprattutto dopo l'acquisto di Vlahovic, i bianconeri non sono più disposti a investire cifre folli per l'argentino.

Paulo Dybala durante Juventus-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Conte vuole Singo al Tottenham

Secondo Tuttosport Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su Wilfried Singo, esterno 21enne del Torino. Il tecnico salentino era rimasto impressionato dalla forza fisica dell'ivoriano quando lo aveva incrociato alla guida dell'Inter la scorsa stagione, in quel match rocambolesco vinto 4-2 in rimonta dai nerazzurri contro il Toro a San Siro. Su Singo, però, la concorrenza è forte: il giocatore piace anche all'Arsenal e - in Italia - a Juventus, Inter e Milan.

La nostra opinione. Giocatore molto importante per il Torino di Juric, Singo ha il contratto con i granata in scadenza a giugno 2023. Sarà quindi un'estate calda per lui e per il presidente Urbano Cairo, che si trova inevitabilmente a un bivio: prevarrà il desiderio di monetizzare o quello di rinforzare la squadra?

Zakaria, da Pogba a Vieira: la conferenza con la Juve in 100"

Calciomercato Leonardo: "Ibra voleva tornare al PSG ma è un ingrato. Mbappé..." IERI A 09:48