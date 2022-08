Arkadiusz Milik : secondo SkySport, dopo l'incontro positivo nella giornata di mercoledì con gli agenti di Milik, la Juventus e il Marsiglia hanno trovato l'accordo definitivo per il passaggio del polacco alla Juventus. In questo momento stanno scambiando i documenti per sancire la chiusura della trattativa. L'attaccante ex Napoli è atteso già in giornata a Torino. sarà presto un nuovo calciatore della Juventus : secondo, dopo l'incontro positivo nella giornata di mercoledì con gli agenti di Milik, la Juventus e il Marsiglia hanno trovato l'accordo definitivo per il passaggio del polacco alla. In questo momento stanno scambiando i documenti per sancire la chiusura della trattativa. L'attaccante ex Napoli è atteso già in giornata a Torino.

Accordo trovato: 1 milione per il prestito

La Juventus e il Marsiglia hanno trovato l'accordo finale per il trasferimento di Milik in bianconero sulla base di un prestito a un milione di euro, con diritto riscatto fissato a 7.

Anche Paredes si avvicina

Se Milik andrà a coprire un buco in attacco (potrà agire sia da seconda punta che da vice-Vlahovic), a centrocampo potrebbe presto arrivare in bianconero anche Leandro Paredes: le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un contatto positivo con il PSG e di un accordo che andrà chiuso a stretto giro di posta. Intanto in uscita Pjaca, che potrebbe accasarsi alla Dinamo Zagabria, e Zakaria, che ha numerose richieste dalla Bundesliga.

