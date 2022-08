Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, è fatta per Paredes: visite mediche a Parigi

A meno di 48 ore dalla deadline la telenovela tra la Juventus e Paredes termina in lieto fine, come titola Tuttosport. I bianconeri hanno trovato l'accordo definitivo col Psg al termine di una giornata caotica durante la quale persino l'Arsenal si era messo di mezzo nella trattativa. Il centrocampista argentino svolgerà le visite mediche a Parigi ed entro 24 ore raggiungerà la sede del club bianconero attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sia personali che di squadra. Un'operazione che, in caso di riscatto, verrebbe a costare 20 milioni di euro per la Juve secondo Gazzetta e Tuttosport.

La nostra opinione: si era già intuito dalle parole del tecnico del Psg Galtier che l'affare sarebbe andato in porto molto presto. Un gran colpo per i bianconeri in cabina di regia.

Inter, addio Gosens? Pronto Borna Sosa

Il Bayer Leverkusen piomba su Robin Gosens a due giorni dalla fine del mercato e, secondo la Gazzetta dello Sport, l'esterno potrebbe lasciare l'Inter. Il dirigente della società tedesca ieri era al San Siro e oggi cercherà di chiudere in tempi lampo la trattativa presentando due offerte: prestito con diritto di riscatto o scambio con il terzino olandese classe 2000 Mitchel Bakker. C'è ancora distanza dalle richieste della società nerazzurra, che pretendono l'obbligo di riscatto, intanto però Marotta e Ausilio non restano a guardare, avviando i contatti con lo Stoccarda per Borna Sosa come possibile sostituto. Il quotidiano rosa parla anche degli effetti che potrebbe avere la cessione di Gosens sul mercato in difesa: potrebbe riapristi la pista Acerbi?

La nostra opinione: quello che doveva essere un mercato chiuso prima di tutte le altre big, si accende inaspettatamente nelle ultime ore. Certo, l'addio di Gosens - seppur strano perché arrivato solo a gennaio - potrebbe sbloccare la situazione in difesa e accontentare la richiesta di un centrale in più per Simone Inzaghi, ma serve trovare l'incastro in tempi rapidissimi.

Robin Gosens in azione durante l'amichevole Inter-Villarreal - Stagione 2022-23 Credit Foto Getty Images

Keylor Navas, il Napoli spinge ma la trattativa si complica

Resta ancora caldo l'asse Napoli-Psg nonostante l'ufficialità di Fabian Ruiz nella capitale francese. I partenopei infatti vogliono chiudere col botto cercando di portare in azzurro Keylor Navas, ma più passano le ore più l'affare si complica. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere costaricano è ancora lontano dal trovare un accordo con la società sulla buonuscita, rischiando seriamente di passare un'altra stagione in alternanza tra i pali con Donnarumma.

La nostra opinione: a differenza di Paredes, Keylor Navas è stato convocato per la sfida contro il Tolosa. Segno che il Napoli sta aspettando un semaforo verde che potrebbe non arrivare mai.

