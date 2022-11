Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Karsdorp-Roma, futuro nebuloso

Il Corriere dello Sport dipinge il quadro della situazione tra Rick Karsdorp e la Roma. Secondo la ricostruzione, l’olandese avrebbe inviato un certificato medico d’indisposizione per problemi psicologici a giustificazione delle sue assenze e ora è tornato a Roma senza famiglia, per la visita medica di rito e poi... Chissà. I rapporti tra gli agenti e la dirigenza sono buoni, quindi si cercerà di evitare una rottura definitiva, magari cercando un prestito. Tra gli interessati, un paio di club in Turchia.

La nostra opinione: a quanto pare la pista Juventus è tramontata, ma la situazione va comunque risolta perché la porta del campo alla Roma per Karsdorp è definitivamente chiusa. Mourinho infatti ha fatto chiaramente capire che non vuole più avere nulla a che fare con l’olandese, che a sua volta ha fatto di tutto per mettersi dalla parte del torto. Per questa ragione, restare alla Roma non sarà possibile; nel frattempo è plausibile che a gennaio, prima di una soluzione in chiave mercato, il giocatore non si veda nemmeno in tribuna.

Zaniolo-Juventus: il sogno c'è ancora

Per Tuttosport l’amore della Juventus per Zaniolo non si è spento, anzi: il giocatore della Roma è ancora in trattativa con i giallorossi per il rinnovo del contratto, ma la Juventus è in agguato e a quanto pare Paratici ogni tanto incontra Tiago Pinto e torna alla carica, nella speranza che a gennaio possa esserci un incontro.

La nostra opinione: le storie incompiute che si trascinano troppo a lungo difficilmente poi hanno una conclusione felice. Viene in mente, per esempio, l’acquisto di Diego, corteggiato dalla Juventus per anni e poi, una volta finalmente arrivato, si è rivelato uno dei flop di quel periodo buio bianconero. Attenzione dunque ai corteggiamenti eterni e insistenti.

Inter, osservatori ovunque per i futuri acquisti

La Gazzetta Sportiva tira fuori una lista di nomi per che l’Inter potrebbe trattare ora o a giugno, e sono davvero tanti: il più volte nominato Scalvini, ma anche Terracciano, Parisi, Baldanzi, Bakker, Truffert... Un bouquet di scelte che può offrire sia alla dirigenza ampio spazio di manovra, sia a Simone Inzaghi possibilità diverse per il campo.

La nostra opinione: i nomi citati dalla rosea domenicale sono anche più di quelli riportati qui e onestamente ci sembrano un po’ troppi. Va benissimo stilare una lista di possibili scelte, ma poi bisogna restringerla per muoversi in una direzione univoca, altrimenti si crea una dispersione di risorse che potrebbe rallentare i lavori. In ogni caso, si sta parlando di giocatori giovani, quindi alla base c’è un progetto a lungo termine.

