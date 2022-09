C’è un nuovo record nel calcio femminile. Il Barcellona ha infatti acquistatodal Manchester City. Si tratta del trasferimento più costoso e di parecchio. In cima alla lista si trovava infatti il passaggio di Pernille Harder dal Wolfsburg al Chelsea, avvenuto nel 2020 per una cifra intorno ai 288 mila euro. La centrocampista inglese gode di uno status importante dopo l’ultima edizione degli. Le Leonesse, che giocavano in casa, hanno infatti vinto il torneo , sconfiggendo la Germania in finale, e. La Walsh, classe ‘97, si lega al club catalano fino al 2025. Debuttò nel Manchester City nel 2014 all’età di 17 anni e da allora è stata una giocatrice chiave sia nei Citizens che con la Nazionale. Ha vinto quattro volte il campionato inglese, oltre a tre coppe nazionali. Ha affrontato il Barcellona da avversaria nei quarti di finale della Champions League 2020/21 e in quell’occasione ebbero la meglio le blaugrana. In Spagna raggiunge la connazionale Lucy Bronze.