Calcio

Kylian Mbappé e il no al Real: "Mia storia al PSG non è finita, l'ho detto anche a Florentino Perez"

CALCIOMERCATO - L'asso francese in una conferenza stampa ha spiegato cosa lo ha convinto a restare al PSG e a rifiutare l'offerta del Real Madrid: "Rispetto a un anno fa quando volevo andare via a tutti i costi oggi il contesto sportivo e personale è cambiato. Ringrazio il Madrid ma qui la mia storia non è finita".

00:01:07, un' ora fa