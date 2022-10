Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, offerta da 5 milioni a Leao

Con un occhiello in prima della Gazzetta dello Sport e una doppia pagina a 20, sulla rosea si fa il punto sul rinnovo tra il Milan e Rafael Leao. Martedì infatti ci sarebbe stato un vertice tra gli agenti e la società: l’offerta dei rossoneri sarebbe un quinquennale da 5 milioni a stagione – stipendio più che triplicato – e ulteriori 10 milioni per aiutare Leao a chiudere la causa con lo Sporting Lisbona. Milan dunque che offre un milione in più dell’offerta precedente, anche se siamo ancora lontani dalla richiesta dei 7 fatta dagli agenti.

La nostra opinione. C’è sicuramente un ulteriore passo dei rossoneri nella direzione di Leao, che dalle dichiarazioni si vede ancora rossonero in futuro. Ora però è il momento dei fatti. Il Milan ha fatto una buona proposta anche se ancora lontano dalla richiesta iniziale dell’entourage del giocatore. Limando ancora qualcosina forse si potrebbe chiudere sul serio. Serve certamente un passo del giocatore.

Juventus, Agnelli e il pugno duro

Sempre sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto mercato anche in casa Juve. Il presidente Agnelli sembra aver scelto la linea dura, con il club pronto a scelte drastiche senza l’eventuale svolta: ovvero via già a gennaio chi non si sacrifica per la squadra, con tutti i rinnovi bloccati. Un tema ripreso anche dalla prima pagina di Tuttosport, che in particolare continua ad indicare Allegri come a forte rischio già adesso, mentre per il resto della squadra e della società – compresa la dirigenza – i conti si faranno a giugno.

La nostra opinione. I buoi sono già scappati. La finestra per cambiare tecnico e provare a salvare la stagione europea per i bianconeri era a metà settembre con la pausa nazionali dopo il ko di Monza. Ora è troppo tardi, avendo anche perso una potenziale scelta abbastanza economica ma filosoficamente rivoluzionaria come De Zerbi. La sensazione è che questo ritiro e queste minacce alla squadra servano a poco. Il problema primario resta la guida tecnica e finché non risolveranno quella la situazione non cambierà un granché.

Fiorentina, Commisso rassicura Italiano

Il Corriere dello Sport a pagina 22 va sul momento difficile di Italiano a Firenze. Ieri un abbraccio tra il presidente Commisso e il tecnico della Viola finisce sotto l’occhio del quotidiano romano, che vede in questo gesto simbolico una rassicurazione al momento difficile. Rimane inalterata dunque la fiducia della proprietà nei confronti dell’allenatore che proverà a ripartire già questa sera dalla gara di Europa League contro gli Hearts.

La nostra opinione. Giusto così. Italiano ha fatto una grande stagione lo scorso anno e merita di avere tempo per risolvere un inizio di stagione che è stato francamente sotto le aspettative. Non sempre però gira tutto bene, ma per quanto fatto lo scorso anno è giusto dare tempo all’allenatore e tutto il suo staff. C’è qualità e c’è tempo per provare la risalita in campionato.

