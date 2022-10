Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Mbappè, addio possibile solo in estate

Quotidiani europei scatenati sul caso Mbappé. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che vede improbabile la partenza del francese a gennaio: il PSG non può cedere la sua stella a una diretta concorrente per la Champions League prima della fase calda della competizione. Le smentite della società arrivate dal Ds Campos appaiono di pura facciata e il rapporto logorato con alcuni compagni (Neymar) e con il tecnico Galtier potrebbero compromettere il proseguo di stagione.

La nostra opinione: il rinnovo con annessa elezione a star assoluta del club ha creato dissidi all'interno dello spogliatoio. Neymar non è un carattere semplice e non accetta un ruolo secondario. Il mancato arrivo di un attaccante centrale ha irritato Mbappé che, si dice, abbia ricevuto un potere di influenza anche sulle scelte di mercato. Una pentola a pressione pronta ad esplodere quella messa in atto in estate dal PSG e ora cominciano ad arrivare le conseguenze.

Mbappé, c'è solo il Liverpool

Tra i media più attivi sulla situazione Mbappé c'è ovviamente Marca, il quotidiano di riferimento per i tifosi del Real Madrid. Gli spagnoli erano stati ad un passo dal giocatore in estate, prima del ripensamento dell'attaccante e la firma sul rinnovo faraonico con il PSG. Il contratto prevederebbe una clausola che sbarra la strada ad un possibile approdo nella capitale iberica, per via dei dissidi tra i due club. Il Liverpool è al momento l'unica squadra che si è mossa verso il giocatore, nonchè una delle poche a poter tentare il colpo a livello economico.

La nostra opinione: la volontà del giocatore sembra chiara, ma il PSG non farà regali a nessuno e questo potrebbe essere un grosso ostacolo alla cessione. Dando per scontato un abbassamento del suo ingaggio, attualmente intorno ai 40 milioni netti, il club acquirente dovrebbe mettere sul piatto almento 200 milioni di euro per il cartellino (i parigini lo rilevarono dal Monaco per 180 milioni). Si prospetta un estate 2023 molto calda.

Allegri, fiducia a tempo. Ecco i nomi alternativi

Nel post gara di Maccabi Haifa-Juventus, il presidente Agnelli ha confermato con forza la posizione di Allegri, allontanando le speculazioni di un cambio immediato per la panchina. Inevitabile vedere la lunga sosta per il Mondiale come una possibilità di ricostruire il club e anche una stagione che sembra ormai compromessa. Secondo Tuttosport, i nomi del possibile sostituto sono da ricercare a livello italiano: Prandelli o Di Francesco. Più complicati e onerosi i nomi di big del calibro di Tuchel, Pochettino e Benitez.

La nostra opinione: la Juventus deve ricominciare a programmare, una cosa che non ha mai fatto dalla fine del primo ciclo Allegri. La scelta di Sarri non supportata dalla costruzione della rosa, l'ingenuo tentativo Pirlo, poi il fallimentare ritorno del tecnico ex Milan. L'ingaggio di Allegri rappresenta un peso che sta condizionando anche la scelta sull'esonero e impatterà sul nome del sostituto che non potrà, per motivi di bilancio, essere un tecnico da doppia cifra (Tuchel, Pochettino).

