Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, nome nuovo sulla lista: Alexis Mac Allister

Per la Gazzetta dello Sport Piero Ausilio torna in Italia dal Qatar con un nuome nuovo sulla lista dei desideri: Alexis Mac Allister. L’argentino del Brighton ha ben impressionato in questa prima fase dei Mondiali e sarà uno degli obiettivi (costosi) dei nerazzurri.

La nostra opinione: i Mondiali sono sempre una bella vetrina, ma sono anche un modo per far salire di conseguenza il prezzo dei cartellini dei giocatori. A quanto pare quello di Mac Allister è già arrivato attorno ai 30 milioni, anche perché, seppur non in una squadra di prima fascia, gioca in Premier League ed è uno degli uomini dell’Albiceleste, data da tutti, nonostante l’intoppo iniziale, come una delle favorite per la vittoria del titolo iridato.

Juve, come alternativa a Di Maria c’è Nico Williams

Tuttosport ricorda al popolo juventino che Angel Di Maria lascerà la Vecchia Signora a giugno. La società (prima del terremoto interno) stava studiando un’alternativa, rimanendo sempre con Nicolò Zaniolo nel cuore. Si tratterebbe di Nico Williams, che però l’Athletic Bilbao, complici le prestazioni in campo e anche la storia che vede lui e il fratello giocare per due Nazionali diverse, quota ad almeno 50 milioni.

La nostra opinione: spagnolo Nico, ghanese Iñaki, i due Williams sono di fatto i nuovi fratelli Boateng, ma al di là della questione personale, l’attaccante dell’Athletic Bilbao è da un po’ che piace alla Juventus e il suo cartellino è in continuo aumento perché è un giocatore giovane che sta facendo bene: ha infatti solo 20 anni e grazie alla fiducia di Luis Enrique si sta mettendo in mostra anche in questi Mondiali, contribuendo quindi a veder lievitare ulteriormente la propria quotazione.

Milan: per avere Ziyech s deve vendere

Il Corriere dello Sport sottolinea come l’obiettivo primario del Milan, Hakim Ziyech, sia troppo caro perché i rossoneri possano pensare di acquistarlo senza prima sfoltire la rosa. Posto che se ne parlerà a giugno, per ora il principale indiziato è Tiemoué Bakayoko, che è in prestito dal Chelsea e che dall’inizio della stagione non ha ancora messo piede in campo. Ma ci saranno anche alcuni giovani da lasciar andare.

La nostra opinione: per Ziyech si parla sempre di Chelsea, dove il giocatore ha un ingaggio da sei milioni. È inevitabile dunque che il Milan debba riequilibrare il bilancio, anche perché all’ingaggio va aggiunto anche il costo del cartellino, che attualmente è attorno ai 20 milioni di euro ma che sicuramente è destinato a salire sia grazie ai Mondiali, sia in base a come si evolverà la stagione dei Blues da fine dicembre (perché la Premier League gioca nella settimana dopo Natale) a giugno.

