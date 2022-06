Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Skriniar, l'Inter non abbassa le pretese

Da quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'Inter ha rifiutato un'altra offerta (la quarta) dal PSG per Milan Skriniar: 60 milioni più una contropartita tecnica individuata in Julian Draxler. Non abbastanza per la società nerazzurra, che non vorrebbe inserire contropartite tecniche nell'affare.

La nostra opinione - Che Skriniar sia l'uomo individuato dall'Inter come giocatore da sacrificare non è certo una novità. In casa nerazzurra hanno già nel mirino il possibile sostituto e nonostante la mobilitazione dei tifosi via social per evitare la cessione di uno dei pilastri della squadra sembra davvero che le due strade si separeranno. L'ultima offerta del PSG è già importante e nonostante l'ennesimo no da Milano (e conoscendo il modus operandi degli uomini mercato parigini) la sensazione è l'affare si farà.

Dilemma CR7: vuole la Champions, ma lo United non lo molla

Ne parla il Corriere dello Sport: Cristiano Ronaldo non è affatto contento di come è andata l'ultima stagione a Manchester, ma soprattutto ritiene inconcepibile il fatto di non giocare la Champions nella prossima stagione. E dopo che Mendes ha fatto dei sondaggi per la cessione del suo assistito in alcuni top club europei, lo United ha fatto muro.

La nostra opinione - Meno di un anno dopo, ci risiamo: Cristiano Ronaldo è scontento. E poco importa se non si trovi più alla Juventus ma all'amato Manchester United. A 37 anni compiuti, il portoghese non accetta di lasciare la scena migliore (quella della Champions League) ad altri giocatori e sente di poter ancora essere protagonista nella sua competizione. Che i Red Devils, però, non giocheranno, dopo il sesto posto nella scorsa Premier. E allora? Bayern Monaco e Chelsea hanno alzato le antenne e Mendes si è attivato. E per quanto lo United sia stato chiaro ("Cristiano non è in vendita") un secondo clamoroso addio potrebbe non essere così fuori dal mondo. Sarà una lunga estate.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

