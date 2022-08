Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, per Paredes la chiave è Zakaria

Tuttosport racconta come il rifiuto di Rabiot al Manchester United abbia bloccato l’arrivo di Leandro Paredes e fatto scattare il piano B: la Juventus vuole il giocatore del PSG a tutti i costi e sarebbe disposta a sacrificare uno dei titolari dell’estate, Denis Zakaria, pur di raggiungere lo scopo.

La nostra opinione: Zakaria per ora ha dimostrato costanza di rendimento e già piaceva a Roma e Borussia Dortmund. Il suo cartellino non ha un costo eccessivo e il suo stipendio è alla portata di più club, perciò potrebbe essere davvero la chiave di volta per l’operazione, anche se prima deve arrivare un’offerta concreta che si trasformi alla svelta in un pagamento. Altrimenti i bianconeri saranno di nuovo al punto di partenza.

Napoli ancora su Navas, decisivo Ruiz

Il Napoli vuole Keylor Navas, il PSG vuole Fabian Ruiz. Le due operazioni sono indipendenti e la prima sembra più difficile della seconda, ma per la Gazzetta dello Sport potrebbero entrare in sinergia: il Napoli potrebbe scontare il cartellino di Ruiz fino a 20 milioni se nel frattempo i parigini lasceranno libero di partire il portiere.

La nostra opinione: Ruiz ormai è fuori dal progetto, quindi facilmente l’operazione si chiuderà. Comprensibile l’acquolina per Navas, anche se il Napoli ha la porta ben coperta, visto che c’è Meret che sta facendo il suo e come rinforzo è arrivato il lussuoso Sirigu. Insomma: va bene sognare, ma per la porta non c’è tutta questa necessità di agire.

Sarri spera ancora in un nuovo terzino

Il Corriere dello Sport ricorda quanto Maurizio Sarri volesse un nuovo terzino e sperasse in Emerson, ma la trattativa non si è mai concretizzata. Il tecnico biancoceleste ci spera ancora, ma prima bisogna sistemare ancora alcuni esuberi, come Akpa Akpro, Raul Moro, Kiyine e Durmisi.

La nostra opinione: ormai il tempo stringe e anche se il ds Tare sta lavorando per venirne a capo sarà difficile che arrivi la folgorazione per l’affare giusto, se si deve partire da zero. Nel frattempo il campionato è inziato e quindi non c’è molto margine per lavorare ex novo su un nome alternativo, sia a livello burocratico, sia poi sul campo.

