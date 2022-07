A un mese dalla conclusione del mercato, la Juventus deve ancora mettere a segno un colpo nel reparto offensivo. I bianconeri sono alla ricerca di un vice Vlahovic , ovvero di un attaccante disposto a recitare un ruolo da comprimario, che consenta al serbo di rifiatare nel corso della stagione e che al tempo stesso garantisca ad Allegri un buon bottino in termini di gol. Nelle ultime settimane i nomi accostati alla Juve si sono sprecati. Cerchiamo di passare in rassegna tutti gli attaccanti finiti in orbita bianconera - anche solo a livello di indiscrezione - analizzando i pro e i contro di un loro possibile approdo in bianconero. Abbiamo selezionato 9 profili.

SU CHI DOVREBBE PUNTARE LA JUVE COME VICE VLAHOVIC? Alvaro Morata Marko Arnautovic Timo Werner Memphis Depay Luis Muriel Anthony Martial Roberto Firmino Dries Mertens Andrea Belotti

Ad

Alvaro Morata

Calciomercato Bayern, Lewa al veleno: "Su di me dette tante caxxate" 16 ORE FA

Lo spagnolo è senza ombra di dubbio il preferito di Allegri, che durante la passata stagione a più riprese ha apprezzato pubblicamente la sua versatilità tattica e la capacità di sacrificarsi. Morata ritroverebbe una squadra che conosce come le sue tasche, avendola salutata solo un mese fa, e troverebbe spazio nelle rotazioni anche come esterno d'attacco. L'ostacolo principale è rappresentato dal costo: la Juventus vorrebbe spendere 10-15 milioni, l'Atletico per ora non ci sente.

Alvaro Morata durante Juventus-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Marko Arnautovic

Dal punto di vista fisico e tecnico l'austriaco è forse il profilo più indicato come vice Vlahovic. Non a casa alla Continassa lo considerano una prima scelta. Reduce da una buonissima stagione con il Bologna, Arnautovic garantirebbe centimetri, chili e senso del gol. Ha 33 anni e quello della Juve ha tutta l'aria di essere l'ultimo treno per una big. Il problema? Il Bologna lo ritiene incedibile, almeno finora.

Marko Arnautovic Credit Foto Getty Images

Memphis Depay

Un pensiero per l'olandese la Juve l'aveva già fatto a gennaio e ora l'operazione pare più fattibile rispetto a qualche mese fa. Il Barcellona deve infatti sfoltire la rosa in attacco e non disdegnerebbe la cessione a titolo definitivo di Depay: la Juve, invece, preferirebbe un prestito. Rimane qualche dubbio sull'adattabilità a questa Juve di Depay, che per caratteristiche non è propriamente l'alter ego di Vlahovic.

Memphis Depay Credit Foto Getty Images

Anthony Martial

Il francese è il classico attaccante in cerca di riscatto dopo la complicatissima stagione passata trascorsa tra United e Siviglia (solo 2 reti in 15 presenze in tutte le competizioni). La Juventus lo vorrebbe in prestito, ma i Red Devils temporeggiano e - prima di lasciarlo partire - devono capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. L'operazione Martial sarebbe ad alto rischio per i bianconeri: ha tutte le sembianze di una sorta di salto nel buio, anche alla luce dei tanti problemi fisici accusati l'anno passato.

Anthony Martial con la maglia del Siviglia - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Timo Werner

Il Chelsea avrebbe già dato il via libera alla cessione del tedesco in prestito con diritto di riscatto, una formula che piace non poco alla Juventus (rimarrebbe poi da definire la questione ingaggio). Tatticamente Werner si calerebbe bene nello scacchiere di Allegri, ma c'è un problema di cui non si può non tenere conto: il giocatore preferirebbe tornare in Germania dove avrebbe il gradimento di almeno tre squadre (Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia).

Timo Werner Credit Foto Getty Images

Roberto Firmino

Attaccante di straordinario spessore tecnico, il brasiliano sta perdendo i gradi da titolare nel Liverpool di Klopp. La Juve ci prova, ma ha finora incassato il no dei Reds a fronte di un'offerta di poco superiore ai 20 milioni. Klopp si è affrettato a sottolineare l'importanza di Firmino e - in pratica - ad appiccicargli l'etichetta di incedibile. Il brasiliano sarebbe un colpo sensazionale per Allegri. E paradossalmente l'unico contro che vediamo è proprio questo: un attaccante del genere sarebbe ingombrante e difficilmente si limiterebbe a svolgere il ruolo di vice Vlahovic.

Roberto Firmino esulta dopo il gol segnato durante Liverpool-Benfica - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Andrea Belotti

Una suggestione o poco più (almeno per il momento). Sembra davvero difficile immaginare il Gallo, capitano e simbolo del Torino degli ultimi anni, con la maglia della Juventus. Per i tifosi granata, che hanno già visto Bremer compiere lo stesso percorso, sarebbe un altro colpo difficile (se non impossibile) da digerire. Senza contare che Belotti stesso avrebbe probabilmente più motivazioni nel disputare una stagione da protagonista in un'altra squadra piuttosto che recitare una parte da comprimario alla Juve.

Andrea Belotti esultanza, Salernitana-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Luis Muriel

Il colombiano dell'Atalanta arriverebbe alla Juventus in punta di piedi, senza grosse pretese e mentalmente pronto a fare la punta di riserva (anche all'Atalanta con Gasperini spesso partiva dalla panchina). Tecnicamente non si discute, anzi nel lotto dei papabili nuovi attaccanti della Juve è forse quello che ha i colpi migliori. Due i punti interrogativi: ha una condizione fisica che non sembra più quella dei tempi migliori ed è reduce da una stagione piuttosto deludente a livello realizzativo (solo 14 gol).

Luis Muriel in azione durante Atalanta-Lipsia - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Dries Mertens

Chiusa la sua lunga esperienza al Napoli, il belga è alla ricerca di una squadra ed è stato accostato anche alla Juventus. Il suo arrivo garantirebbe ad Allegri un'ulteriore iniezione di qualità ed esperienza. Il suo cartellino è a costo zero, quindi consentirebbe ai bianconeri di mettere a segno un colpo low cost. I contro sono sostanzialmente due: la carta d'identità (Mertens ha 35 anni) e il forte legame tra il belga e Napoli, che potrebbe avere un suo peso nell'eventuale decisione di accasarsi alla Juve.

Allegri: "Juve ha dovere di vincere dopo un anno senza trofei"

Calciomercato Raspadori azzurro a 360°: Napoli e Italia contano su Jack 18 ORE FA