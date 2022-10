Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Mbappé smentisce di nuovo e si toglie dal mercato

Dopo la sfida con l’OM, Kylian Mbappé ha voluto ancora una volta smentire le voci di rottra col PSG e ai microfoni di RMC, come riporta calciomercato.com , ha detto:

Non ho chiesto di lasciare il Psg a gennaio. Non sono arrabbiato con la società, non è vero.

La nostra opinione: se c’è sempre bisogno di smentire, è perché con la stessa frequenza le voci e le chiacchiere saltano fuori. Considerando che stiamo parlando di società che muovono grossi capitali e spesso sono quotate in borsa, creare la classica turbativa di mercato con indiscrezioni senza fondamento avrebbe poco senso, soprttutto perché i malumori di solito saltano fuori dall’interno. Per il momento tutto resta fermo e sicuramente l’eventuale bomba non esploderà ora: vediamo che cosa accadrà ai Mondiali, lasciamo passare la sosta natalizia e poi cominceremo a vederci più chiaro.

Juventus e la questione esuberi: torna il dilemma su chi tenere

Torna in auge la questione esuberi in casa Juventus. Tuttosport sottolinea come ci siano figure che abbiano un ruolo non del tutto definito nella rosa della Juventus. L’esclusione di Bonucci in più occasioni, per esempio, fa pensare che già a gennaio possa esserci qualche movimento, mentre il mercato di giugno potrebbe essere condizionato dalla gestione di Alex Sandro e Kean.

La nostra opinione: Bonucci ci tiene a fare bene, ma gli anni cominciano a farsi sentire e sappiamo che la Juventus fa fatica a trattenere giocatori anche da contrtratti lunghi nel momento in cui non li ritiene più utili. Per Kean e Alex Sandro, invece, il discorso sarà più legato al rendimento e dovranno giocarsi bene le loro carte, soprattutto Kean, il cui riscatto dall’Everton è obbligatorio, ma vincolato ai risultati sportivi.

Perugia nel caos: Baldini via, torna Castori?

Il Perugia piomba nel caos: con la sconfitta per mano dell’ultima in classifica di Serie B, il Südtirol, il tecnico Silvio Baldini ha dato le dimissioni. Il Corriere dello Sport racconta di condizioni di spogliatoio tali da impedirgli di lavorare al meglio. Il club sarebbe pronto a richiamare Fabrizio Castori.

La nostra opinione: il valzer delle panchine era già iniziato presto nel campionat cadetto, proprio con gli altoatesini. Ma il club umbro al momento è in difficoltà soprattutto gestionale e deve correre ai ripari al più presto. Se Castori è pronto, la soluzione darà rapida.

